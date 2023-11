Come trovare il punto di stacco della frizione? Ecco il segreto

La frizione è uno degli elementi più importanti della nostra auto, ed oggi vi diremo come trovare al meglio il punto di stacco.

Le auto moderne sono molto diverse da quelle del passato, dal momento che il cambio manuale sta praticamente scomparendo, lasciando strada alla trasmissione automatica. Tuttavia, i puristi delle quattro ruote amano il cambio manuale, e con esso, il mitico pedale della frizione.

Nella giornata di oggi, vi parleremo proprio di questo, e di come riuscire a trovare il punto di stacco della frizione. Si tratta di un qualcosa che va fatto in maniera estremamente delicata, perché ci vuole poco per passare da uno stacco perfetto ad un vero e proprio stallo del veicolo. Ecco tutto ciò che dovete sapere.

Frizione, ecco come va trovato il punto di stacco

Come riportato dal sito web “altervista.org“, esistono dei modi precisi per trovare il punto di stacco della frizione, che vi aiuteranno ad usarla al meglio e senza danneggiarla. Infatti, il pedale va sollevato piano piano, senza fare dei movimenti che possano essere bruschi e che facciano sobbalzare o spegnere l’auto, ed è tutta una questione di sensibilità.

A questo punto, è bene introdurre l’argomento che ci interessa: il punto di stacco viene raggiunto quando il pedale inizia a vibrare. In sostanza, quello è il momento in cui il piede va staccato dal pedale, in modo da far partire la vettura, ovviamente sempre facendo attenzione a non far spegnere l’auto, ma con l’abitudine tutto verrà più facile.

Quello della gestione di questo elemento è uno degli argomenti più importanti da imparare e mettere a fuoco, perché una sua cattiva gestione può portare a bruciature o rotture. Se siete in possesso di una trasmissione manuale, la frizione è uno degli elementi più importanti da tenere a bada.