Cosa non fare con la frizione? Ecco cosa dovete evitare

La frizione è uno degli elementi più importanti delle nostre auto, ed oggi vi sveleremo come usarla al meglio. Ecco i suoi segreti.

Le nostre auto sono composte da tantissimi elementi che devono integrarsi bene tra loro per funzionare al meglio, e per chi utilizza il cambio manuale, è importante imparare a conoscere la frizione. Si tratta di un organo meccanico che ha la funzione di connettere a comando due alberi.

In questo modo, permette, o meno, di modulare la trasmissione del moto rotatorio. Banalmente, premiamo la frizione quando occorre cambiare marcia, e ci sono diverse cose che dovete sapere per farne un corretto utilizzo ed evitare di causare guasti al cambio. Ecco cosa c’è da sapere.

Frizione, ecco cosa non dovete fare quando la usate

Per evitare di danneggiare la vostra frizione, dovrete seguire i consigli che vi stiamo per fornire. Come riportato su “DriveK.it“, ci sono tanti modi per gestire al meglio il vostro cambio manuale, che è sempre il più amato dai puristi delle quattro ruote, ma che sulle auto moderne sta andando via via sparendo.

Il primo consiglio che vi forniamo è quello di non tenere premuta la frizione in frenata. Molte volte, soprattutto coloro che sono alle prime armi con l’auto, tendono a tenere premuto il pedale per paura di far spegnere la vettura o per gestire la scalata, ma questa è una delle cose peggiori da fare e che mette a serio rischio l’affidabilità del cambio.

Inoltre, evitate la classica sfrizionata in salita, altro metodo errato molto usato per cercare di arginare il rischio di spegnimento del vostro veicolo. Spesso, banalmente, ci capita di tenere premuto il pedale anche nelle fasi in cui siamo fermi, come al semaforo, ed è una cosa da non fare.

In quei casi, è molto meglio mettere il cambio in folle ed aspettare che scatti il verde piuttosto che sollecitare troppo la frizione. Non inserite mai la retromarcia in movimento, altro errore molto grave e che può causare danni irreparabili sulle auto che hanno il cambio manuale.

In ultimo, evitate di cambiare marcia al momento sbagliato, sia per una questione di affidabilità che di consumi, che possono aumentare se non si cambia ai giusti giri. Per tenere sotto controllo la vostra frizione basta davvero poco, ed è importante seguire questi piccoli consigli per evitare di trovarvi di fronte a situazioni molto spiacevoli.