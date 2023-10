Cosa succede quando il motore va fuorigiri? Ecco cosa rischiate

Il fuorigiri può essere molto pericoloso per il vostro motore, ed ora vi diremo cosa accade nel momento in cui esso si verifica.

Se siete esperti di auto, conoscerete senza dubbio il problema del fuorigiri, che può essere seriamente pericoloso per il vostro motore. Esso avviene quando il motore ruota ad un regime superiore al massimo consentito, ed in quel caso, su alcune vetture, può intervenire un sistema di controllo del regime massimo per evitare problemi più importanti.

Siamo certi del fatto che molti di voi ne abbiano sentito parlare, ed è bene che sappiate quanto possa essere rischioso far finire il motore in fuorigiri. Nelle prossime righe, daremo un’occhiata a come si verifica questo strano fenomeno, che assolutamente evitato se volete realmente preservare l’affidabilità del vostro motore. Ecco tutti i dettagli di questa problematica.

Fuorigiri, ecco come avviene e cosa significa

Prima di tutto, è bene sottolineare come il fuorigiri sia una situazione molto pericolosa, perché il motore arriva ad un numero di giri che non può sopportare con costanza. Il che porta a sollecitare tutti gli organi interni del motore, cosa che può causare, senza girarci troppo attorno, la sua rottura.

Tuttavia, le auto moderne sono fatte ad hoc per evitare che ciò accada ed utilizzano un limitatore di giri, cosa che, almeno in teoria, serve per preservare il vostro motore da questo rischio. Ovviamente, non è presente in massa sulle auto più vecchie, ma anche voi potrete cercare di evitare problemi.

Infatti, sul vostro contagiri il fuorigiri viene indicato da quella zona di colore rosso sulla scala numerica, e vi consigliamo di non entrarci con la lancetta per evitare problemi. In sostanza, cambiando marcia prima di far entrare il motore in quella zona, non dovreste avere guai importanti. A meno di un vero e proprio guasto, in caso di guida pulita non ci sarà alcun problema.