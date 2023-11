Questa Maserati costa una fortuna: non si era mai vista una roba del genere

La Maserati produce da sempre dei gioielli amati da tutti, ed oggi vi parleremo di una versione a dir poco eccezionale.

In casa Maserati è iniziata la sfida dell’elettrico, ma la proposta di veicoli dotati di motore a combustione è comunque molto vasta. Il 2023 è stato l’anno dell’esordio in Formula E che ha riportato il Tridente in un campionato mondiale FIA, ed è anche arrivata una vittoria in Indonesia con Maximilian Gunther.

C’è da dire che questa casa ha sempre avuto una storia importante nel mondo delle corse, partendo dagli albori sino ad arrivare alla mitica MC12 degli anni Duemila. Questa vettura dominò la scena nel FIA GT con il team Vitaphone Racing, ed è poi andata in pensione a causa della morte del campionato, uno dei più belli di quel periodo storico.

Nel periodo attuale, la Maserati continua a produrre supercar, ed oggi vi parleremo di un modello esclusivo di un’auto che, già di per sé, rappresenta un sogno ad occhi aperti. Stiamo parlando della splendida MC20, che ha conosciuto una versione estrema e dal prezzo addirittura raddoppiato. Andiamola a scoprire in tutti i suoi dettagli.

Maserati, ecco la MC20 Cielo PrimaSerie

La Maserati MC20 è nata nel 2020, e sin da subito ha stregato gli appassionati di motori per via delle sue splendide forme. Qualche tempo fa, ne è stata svelata la versione Cielo PrimaSerie, ovvero una variante esclusiva e spettacolare di quella Spider, che ha mandato in visibilio gli appassionati, anche se sono pochissimi coloro che se la sono portati a casa.

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, potete ammirare questo spettacolo assoluto, ed ora andremo a svelarvi qualche particolare tecnico. La PrimaSerie è rifinita con vernice Acquamarina a tre strati, con i badge della casa del Tridente che sono rifiniti in oro opaco ed hanno appunto il logo PrimaSerie inciso in laser.

Inoltre, i cerchi in lega forgiata sono da 20 pollici, con un colore che crea un magico contrasto con la carrozzeria di color azzurro. Guardandola, non si riesce davvero a trovare anche un minimo punto debole, tanto è bella, sportiva ma allo stesso tempo elegante nel suo design. Per sottolineare la sua esclusività, la casa modenese l’ha realizzata in soli 65 esemplari, che ovviamente sono andati tutti venduti in pochissime settimane.

Per quello che riguarda l’interno, i sedili sono realizzati in pelle Ice Alcantara con cuciture Aquamarina, e gli stessi contrastano, con il loro colore chiaro, con la fibra di carbonio che domina il resto dell’abitacolo.

A livello di motore, troviamo a spingerla il V6 biturbo Nettuno che spinge sino ad una potenza massima di ben 630 cavalli. Pensate che per toccare i 100 km/h partendo da ferma ci vogliono solamente 2,9 secondi.

Essendo una spider, pesa leggermente di più rispetto alla coupé, ma stiamo parlando solamente di 65 kg, una formalità quando si tratta di supercar. Come riportato nel video postato in alto, il prezzo di questa Maserati è di circa 500.000 dollari, ma come detto in precedenza, ormai non c’è nulla da fare, dal momento che sono state già tutte vendute.