Vuoi lavorare in Maserati? Ci sono delle offerte clamorose

La Maserati è uno dei marchi italiani costruttori di auto più importanti, ed ora c’è una grande occasione per voi.

In Italia ci sono diverse case automobilistiche di un certo blasone, con la Maserati che è sicuramente una delle più amate e che si occupa di costruire vetture di lusso ad alte prestazioni. La casa del Tridente è tornata di recente anche alle competizione, iscrivendosi al campionato del mondo di Formula E.

Questa scelta conferma il grande impegno della Maserati verso l’elettrico, ed al momento, sono in corso grandi investimenti da parte della casa di Modena. Proprio per questo, c’è grande richiesta di personale, con tante offerte di lavoro che sono presenti nel mondo del web. Andiamo a vedere quali sono quelle più importanti e che possono esservi molto utili.

Maserati, ecco i posti di lavoro a vostra disposizione

Lavorare all’interno di una casa automobilistica è uno dei grandi sogni di chi ama le quattro ruote, ed oggi vi parleremo di alcune occasioni per lavorare in Maserati. Il marchio del Tridente sta cercando diverso personale da assumere, ed abbiamo deciso di riportare alcune posizioni che sono state aggiunte su Linkedin.

Banalmente, il primo lavoro che viene offerto è relativo alla candidatura spontanea, il che significa che se credete di avere una qualche competenza relativa al mondo dei motori, potrete inviare il vostro curriculum sperando in una qualche risposta. In seguito, ci sono tante altre posizioni più specifiche, che ora andremo a presentare.

Da parte della Maserati, viene offerto un lavoro come Market Research Internship, da svolgere presso la sede di Modena, ma è richiesto anche qualche spostamento. Occorre lavorare in un team che si occupa di analisi e di ricerca, ma per il momento si tratta di un’offerta legata ad uno stage, con successiva possibilità di assunzione.

Un altro stagione riguarda la posizione di Logistic Reporting Internship, ruolo che scatterà a partire dal mese di ottobre 2023. Inoltre, è interessante anche il ruolo di Curricular Internship, che riguarda un impiego a tempo pieno, ma sempre come stage, nel quale farsi notare in chiave assunzione futura.

Se cercate direttamente un lavoro, vi facciamo notare la posizione di Dealer Network Performance Management Responsible, per cui è richiesto un livello di competenze medio-alto. L’ambito è quello del management come scritto nell’annuncio stesso, e ci sono serie possibilità di importanti guadagni dal punto di vista economico. Non esitate ad inviare il vostro curriculum.