BMW, sta per arrivare la grande novità: spazio anche all’elettrico

In casa BMW è in arrivo la nuova Serie 5 Touring, che offrirà tante novità ai clienti. Ecco come cambia rispetto al passato.

Il marchio BMW sta per togliere i veli all anuova Serie 5 Touring, ovvero la variante Station Wagon di uno dei modelli più amati del marchio. Per la prima volta, ci sarà spazio anche per la versione ad emissioni zero, che dovrebbe essere la seconda più potente in assoluto tra quelle proposte.

La BMW sta puntando molto sulle auto a batteria, come ha dimostrato la Vision Neue Classe, ovvero la gamma di auto concept presentate qualche settimana fa. Tuttavia, ora ci concentreremo su quelle che saranno le novità e le motorizzazioni della Serie 5 Touring, che sta già scaldando i cuori degli appassionati.

BMW, la nuova Serie 5 Touring fa già sognare

Si inizia a fare sul serio in casa BMW in vista del 2024, l’anno in cui verrà lanciata la nuova Serie 5 Touring. Il nuovo gioiello della casa di Monaco di Baviera ha già svolto diversi test in pista, come ad esempio quelli che si sono tenuti sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, ma tutti in livrea camouflage per nascondere i propri segreti.

Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Automotive Mike“, la vediamo in azione anche in autostrada, ma sino ad ora non avevamo avuto mai informazioni precise su questo gioiello, che ora inizia a scoprirsi leggermente di più. La presentazione avverrà nella primavera del 2024, anche se per il momento non c’è ancora una data precisa.

Secondo quanto comunicato proprio dalla BMW, ci sarà una variante elettrica che avrà la potenza massima di 601 cavalli, giusto per togliere dubbi ai più scettici sul fatto che, prestazionalmente, le EV hanno già raggiunto i motori termici. La Serie 5 Touring, ovvero Station Wagon, avrà gli stessi motori della berlina, con una vasta scelta a disposizione dei clienti che vorranno acquistarla.

Nel listino ci sarà una versione Mild Hybrid a benzina 520i sDrive a trazione posteriore, con 184 cavalli di potenza massima. Inoltre, non mancheranno le Mild Hybrid diesel da 197 cavalli. La i5 Touring, ovvero quella ad emissioni zero, avrà una variante da 340 cavalli e quella sopracitata da 601.

Tuttavia, la più potente sarà la Plug-In Hybrid che dovrebbe spingere sino a 750 cavalli, ma secondo le indiscrezioni, arriverà più avanti e non sarà acquistabile prima di un certo periodo di tempo dopo il lancio. L’attesa per il nuovo gioiello è alle stelle e c’è tanta curiosità per vedere come sarà.