Chi produce i motori della BMW? Ecco chi se ne occupa

La BMW è uno dei marchi più importanti al mondo, ed oggi vi sveleremo una bella curiosità. Ecco chi fa i motori.

Il mondo delle quattro ruote è in una fase ricca di grandi cambiamenti, con la rivoluzione elettrica che la fa da padrona. La BMW è uno dei marchi più impegnati nella transizione ecologica, come ha fatto ben vedere anche al Salone di Monaco di Baviera di qualche settimana fa, nel quale, fra l’altro, giocava in casa. La casa tedesca ha tolto i veli ad una serie di concept car che anticipano la linea elettrica del futuro, la Visione Neue Classe, con delle forme davvero pazzesche.

Le EV della casa bavarese punteranno su un design molto semplice e su un gran quantitativo di tecnologie, ma l’importante sarà mantenere delle linee che siano minimal, senza esagerare in sfarzo e lusso, ma anche in sportività. Il momento è molto delicato, e nella costruzione di un veicolo bisogna saper cogliere quelli che sono i gusti del cliente, ma senza perdersi in dettagli che possano essere di troppo e portare chi deve acquistare ad optare per prodotti della concorrenza, in un periodo in cui c’è grande rivalità.

La BMW è fedele a quelli che sono i suoi canoni, ed oggi vi parleremo di chi si occupa di produrre i suoi motori. Per molti, la risposta è più che scontata, ma per altri potrebbe trattarsi di una grande sorpresa. A questo punto, andiamo a rispondere ad un quesito che può sembrare banale, ma che in realtà non lo è affatto.

BMW, ecco chi si occupa di realizzare i motori

La BMW è un marchio autonomo, che produce per sé i motori. Come scritto sul sito web ufficiale della casa di Monaco di Baviera, si sottolinea, con grande orgoglio, come non solo i propulsori, ma anche tutto il resto viene realizzato in proprio. In tal caso, parliamo di carrozzeria, design degli interni ed anche tutto il resto che riguarda la parte meccanica. Il marchio tedesco ci tiene a sottolineare che tutto è realizzato presso le proprie officine.

La BMW è un colosso mondiale per ciò che riguarda le quattro ruote, e realizza per sé motori e tutto il resto. Al giorno d’oggi, sta pensando all’elettrico ed anche questa tipologia di motori verrà fatta tutta in casa. I tempi passano e le auto cambiano, ma i costruttori storici non molleranno mai la presa.