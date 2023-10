L’Audi ha preso la sua decisione: i “puristi” possono esultare

In casa Audi è appena arrivata una notizia da sogno per chi non ama l’elettrico, e che dà speranza per il prossimo futuro.

Nelle ultime ore, il marchio Audi è al centro di numerose chiacchiere per quello che riguarda il futuro motorsportivo. Infatti, dal 2026 la casa dei quattro anelli è attesa all’ingresso in F1, ma ora pare sia possibile un clamoroso passo indietro, che darebbe il via libera alla Porsche in sua sostituzione, essendo un altro membro del gruppo Volkswagen.

La situazione è assolutamente poco chiara, ed andrà verificata nelle prossime ore, mentre sul fronte del prodotto, il futuro di Ingolstadt è stato definito da tempo. Dal 2026 verranno prodotte solo auto elettriche, anche se in questi giorni è venuta fuori una possibilità notevole per chi ama i motori termici.

Infatti, l’Audi è pronta a riservare una parte della produzione alle auto più sportive, che continueranno ad esistere dotate del motore a benzina. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a quelli che sono gli ultimi aggiornamenti su tale vicenda, che certamente andrà ad entusiasmare gli appassionati, in vista di un futuro in cui il motore a combustione avrà ancora spazio.

Audi, le sportive resteranno a benzina anche nel futuro

L’Audi sta dunque puntando ad un futuro ad emissioni zero, e dal 2026 quasi tutte le vetture prodotte dalla casa dei quattro anelli seguiranno tale tecnologia. Tuttavia, un settore specifico manterrà i motori a benzina, quello delle sportive. Come sappiamo, la casa di Ingolstadt ha una gamma molto vasta, ed è possibile trovare davvero di tutto nel caso in cui steste cercando un modello da acquistare.

Marc Lichte, responsabile del design del marchio tedesco, ha parlato in una lunga intervista pubblicata sul sito ufficiale del costruttore, annunciando che le Audi RS del futuro saranno costruite su due piattaforme diverse. Una buona parte sarà solo elettrica e verrà realizzata sulla PPE (Premium Platform Electric), ma le restanti saranno basate sulla PPC (Premium Platform Combustion), con l’ultima parola che è un chiaro riferimento ai motori a combustione.

Al momento, su quest’ultima abbiamo davvero pochi dettagli, mentre della PPE si parla da parecchio tempo, visto che su di essa verranno costruite l’Audi Q6 e-tron ed anche la Porsche Macan, entrambe ad emissioni zero. Secondo quanto riportato da “Motor1.com“, la PPC sarà una possibile evoluzione della piattaforma MLB, ma potrebbe anche darsi che si tratti di qualcosa di del tutto nuovo, che non avrà niente a che fare con cose che si sono già viste in passato.

Comunque, l’importante è che le vetture della casa dei quattro anelli dotate di motore a benzina continuino ad esistere, e la notizia arriva in un 2023 che è un anno molto importante. Infatti, sono state svelati due nuovi modelli come la RS6 Avant Performance e la RS4 Avant, gioielli che fanno delle alte prestazioni il loro segreto. Il settore Audi Sport GmbH compie infatti 40 anni in quest’annata, e non ci poteva essere una notizia migliore per celebrare questo anniversario. Il futuro di tale segmento è radioso.