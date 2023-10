Ferrari, c’è il colpaccio: ecco l’uomo che strapperà alla Mercedes

La Ferrari vuole costruire un team vincente e punta a pescare dai rivali. Ecco chi è il nuovo acquisto per il futuro.

In casa Ferrari c’è voglia di tornare ad ottenere risultati di rilievo, e non potrebbe essere altrimenti dopo un digiuno che dura da troppo tempo. La stagione 2023 è stata un’enorme delusione, visto che di questa SF-23, nel corso dell’inverno passato, non si faceva altro che parlare bene, così come accaduto in sede di presentazione.

Benedetto Vigna, l’amministratore delegato di Maranello affermò che quest’auto non avrebbe avuto precedenti in termini di velocità, peccato che su diverse piste si sia dimostrata inferiore anche a quella dello scorso anno. Il concept delle ormai famose “vasche dei pesci rossi” sopra le pance laterali ha fallito il suo scopo, ed a partire dal Gran Premio di Spagna, si è puntato su un concetto del tutto diverso.

Per sperare di giocarsela con la Red Bull però, servirà fare ben altro, visto che il gap che c’è attualmente dalla RB19 è enorme. La vittoria ottenuta da Carlos Sainz a Singapore non salva di certo una stagione pessima, ma comunque è stata un’iniezione di fiducia in vista del 2024, stagione in cui bisognerà dare una netta sterzata.

Frederic Vasseur dovrà sistemare una situazione complicata, all’interno di un team che Mattia Binotto non ha lasciato di certo nel migliore dei modi. Nel frattempo, arriva la notizia di un possibile ingaggio che sicuramente potrebbe fare al caso degli uomini di Maranello.

Ferrari, ecco l’uomo che verrà strappato alla Mercedes

La Ferrari di oggi non ha uno staff tecnico in grado di battere la Red Bull, come in passato non era forte abbastanza da poter sfidare la Mercedes. Questo è un dato di fatto, con Frederic Vasseur che sta tentando di riorganizzare il team per tornare al top tra qualche anno.

Nel corso di questa stagione, si è parlato di tanti acquisti di nomi che però non sono mai stati rivelati, ma ora c’è quello di Loic Serra, Performance Director della Mercedes. Di lui si parla già dall’inizio dell’estate, ed ora è arrivata una sorta di conferma dal sito web “Formu1a.uno“, e c’è già anche la data del suo arrivo. Pare che Serra arriverà a Maranello tra circa un anno, dopo la fine del periodo di gardening che è imposto dalla FIA per chi lascia un team e si sposta in una squadra concorrente.

La Ferrari ha bisogno di tecnici di valore, dal momento che in questi anni non sono arrivati risultati. La gestione di Luca Cordero di Montezemolo fu vincente perché si ebbe il coraggio di investire su tecnici di altri team, ammettendo che “in casa”, non c’erano le risorse giuste per vincere.

Ormai si è capito come il sogno di strappare alla Red Bull Adrian Newey sia praticamente impossibile, così come quello di Pierre Waché, attuale direttore tecnico del team di Milton Keynes. Vedremo se le voci relative alla figura di Serra saranno confermate o meno, ma è molto probabile che l’affare si concluda positivamente.