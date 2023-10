Red Bull, adesso è allarme: il pilota potrebbe addirittura ritirarsi

La Red Bull ha appena iniziato i festeggiamenti per i due titoli mondiali, ma c’è una notizia clamorosa che emerge dopo il Qatar.

Il Gran Premio del Qatar ha visto Max Verstappen conquistare il terzo titolo mondiale in carriera, dopo che la Red Bull aveva messo le mani sul costruttori in Giappone. Dominio totale, dunque, per il team di Milton Keynes, che si è portata a casa il sesto alloro nella sua storia nella classifica a squadre. La RB19 è candidata a diventare una delle auto più forti della storia, con 16 gare vinte su 17 disputate, un rendimento che è stato massacrante per i rivali di Super Max, a cominciare da Sergio Perez.

Il messicano sta vivendo la peggior stagione della sua carriera, e dovrà guardarsi le spalle dall’assalto di Lewis Hamilton al secondo posto. In Red Bull ci si interroga su ciò che potrà accadere in futuro, con alcune voci che parlano addirittura di un possibile ritiro per il buon Checo. Andiamo a scoprire cosa può accadere.

Red Bull, si parla di un clamoroso ritiro di Sergio Perez

A far fischiare le orecchie in casa Red Bull sono le pessime prestazioni di Sergio Perez, decisamente sottotono in questo 2023. E pensare che il messicano era partito fortissimo, come mai aveva fatto in passato, vincendo sia a Jeddah che a Baku, con il GP dell’Azerbaijan che lo aveva visto imporsi anche nella Sprint Race, facendosi sotto a Max Verstappen in chiave mondiale.

A quel punto, il Circus si spostò a Miami ai primi di maggio, con l’olandese davanti di pochissimi punti. A causa di un errore in qualifica, Super Max dovette partire nono, con il compagno di squadra in pole position. Verstappen fu autore di una super rimonta e volò a vincere, superando il compagno di squadra ad una manciata di giri dalla fine.

Per Perez fu un colpo durissimo, dal quale sembra non essersi più ripreso. Il messicano è del tutto crollato a partire dall’incidente in qualifica a Monaco, iniziando un periodo nero che lo ha visto prendere parte al Q3 davvero in poche occasioni in questi mesi. Anche in Qatar tutto è andato storto, con il ritiro nella Sprint Race ed un mesto decimo posto in gara.

La crisi personale di Perez ha portato Helmut Marko a parlare di un cambio squadra come unica soluzione per riprendersi, ed il posto di Checo in Red Bull per il 2024 pare tutt’altro che garantito. Infatti, sono emerse alcune voci clamorose che riguardano un clamoroso scenario per il futuro del messicano.

There are rumors about Checo announcing his retirement at the Mexican GP👀 pic.twitter.com/LL3372OCZL — Stefanie (@fastpitstop) October 12, 2023

Su Reddit è apparso un post, che abbiamo qui pubblicato, nel quale un ex dipendente della Escuderia Telcel, uno dei principali sponsor di Perez, ha affermato che Checo sarebbe stato escluso dalla line-up di piloti 2024 del team di Milton Keynes. La decisione gli sarebbe stata comunicata dopo il difficile Gran Premio del Giappone, concluso con un mesto ritiro dopo un errore nell’attacco alla Haas di Kevin Magnussen.

Sempre secondo la stessa fonte, sarebbe già in programma una festa d’addio per il Gran Premio del Messico, gara di casa del pilota d’oltreoceano. Tuttavia, il sito web “GPFans.com” ha riportato una smentita, arrivata direttamente da una fonte molto vicina a Perez, secondo cui l’obiettivo di Checo sarebbe quello di continuare a correre in F1 almeno sino al 2026.

Al momento, la situazione è tutt’altro che chiara, con la possibilità di vederlo fuori dal team campione del mondo che non è poi così bassa. Il team anglo-austriaco vuole una coppia di alto livello, ed il Checo di oggi non dà garanzie. Vedremo quelle che saranno le decisioni definitive.