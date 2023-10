Red Bull, c’è l’addio al pilota? Rivoluzione clamorosa in vista

La Red Bull ha da poco festeggiato i titoli mondiali vinti, ma guarda già al futuro. Ora il pilota è davvero a serio rischio.

In casa Red Bull si sta concludendo un 2023 trionfale, nel quale non è stata lasciata alcuna speranza alla concorrenza. Il team di Milton Keynes ha dominato la scena, ed ha già festeggiato sia il titolo piloti che quello costruttori. Il dominio di Max Verstappen ha stregato la F1, con l’olandese che si è preso il terzo alloro iridato consecutivo.

Per la squadra di Christian Horner si tratta invece del sesto mondiale a squadre e del secondo in fila, a conferma di una superiorità tecnica che in questa epoca ad effetto suolo è divenuta enorme. La Ferrari ci aveva provato ad inizio 2022, ma in seguito è crollata del tutto, con delle prestazioni che in questa stagione non sono mai state all’altezza.

La RB19 ha fatto vedere, sin dai test invernali, che non ci sarebbe stato spazio per una concorrenza, visto che Verstappen e Sergio Perez hanno subito fatto il vuoto. L’unica flebile speranza per avere un minimo di competizione era tutta riposta nel messicano, che però ha resistito solo per una manciata di gare.

Da Miami in poi, Checo è crollato e non si è più ritrovato, e la conferma arriva dal fatto che la Red Bull ha ottenuto solo due doppietta da maggio in avanti, a Spa-Francorchamps ed a Monza. Per il resto, sono state davvero poche le apparizioni sul podio di Perez, come dimostra anche la classifica piloti. A sei gare dalla fine, il campionato è stato chiuso, con Verstappen che ha un vantaggio di 209 punti rispetto al compagno di squadra, un gap fin troppo grande.

Red Bull, Sergio Perez è davvero sulla graticola

Il futuro di Sergio Perez in Red Bull non è affatto garantito, ma è normale che un team vincente e sempre al top come quello di Christian Horner valuti tutte le alternative. Infatti, le scarse prestazioni di Checo non sono molto influenti ad oggi, visto che la RB19 ha una superiorità troppo marcata rispetto ai rivali.

I problemi potrebbero sorgere nel caso in cui qualcuno si avvicinasse, con Ferrari, Mercedes e McLaren che hanno coppie di piloti più forti ed equilibrate, tutte in grado di sfidare a due punti l’armata anglo-austriaca. Perez, per questo motivo, sta seriamente rischiando il posto, e vive sotto delle costanti pressioni.

Helmut Marko, il superconsulente della Red Bull, non è certo famoso per le sue parole tranquilizzanti, ed infatti, si è nuovamente scagliato contro il suo pilota. L’ex driver austriaco, negli ultimi incontri con la stampa, è stato duro con Perez, ed ora il suo posto sembra traballare ancor più del previsto.

Ecco le sue parole: “Perez vive un momento di forte crisi, e questo lo sappiamo sia noi della squadra che lui. Le prossime due gare saranno decisive per decidere cosa accadrà nel suo futuro, ma credo abbiamo bisogno di un cambiamento di squadra e di clima in generale per ritrovarsi come pilota“.