Chi sono i proprietari di Aprilia? Ecco chi c’è dietro

L’Aprilia è uno dei principali produttori italiani per ciò che riguarda le due ruote, ed ora vi parleremo di chi è il proprietario.

Nel 1945, venne fondata a Noale, in provincia di Venezia, l’Aprilia, uno dei costruttori di moto più famosi in Italia ed al mondo. Si tratta di un vero e proprio colosso nel mondo del motorsport, visto che questo marchio ha conquistato ben 54 titoli mondiali nelle varie competizioni nelle quali è coinvolta, o di cui ha fatto parte in passato.

Al giorno d’oggi, l’Aprilia è tra le grandi protagoniste della MotoGP, ed in questa stagione ha vinto due gare con Aleix Espargarò, che si è imposto a Silverstone ed a Barcellona. La RS-GP è una moto in grossa crescita, anche se per competere con la Ducati ci vuole uno step ulteriore.

La casa di Noale si sta comunque togliendo delle grandi soddisfazioni ed a partire dallo scorso anno ha fatto un netto passo in avanti rispetto al passato, sfruttando al meglio le concessioni avute in questo periodo. Anche sul fronte del prodotto le cose vanno bene, ed ora vi toglieremo una curiosità su questo brand.

Aprilia, ecco chi è il proprietario della casa di Noale

Come la Ducati fa parte dell’Audi, anche l’Aprilia è parte di un grande gruppo, e ci stiamo riferendo alla Piaggio. La casa di Noale è entrata in questo colosso delle due ruote nel dicembre del 2004, e nello stesso periodo, la Piaggio si prese anche altri marchi come la Gilera e la Derbi.

Da tali fusioni, la Piaggio ha approfittato per diventare il quarto gruppo motociclistico più grande del pianeta, un gran colpo per il brand italiano. L’Aprilia ha beneficiato di questo ingresso nella Piaggio, ed i suoi risultati sportivi e commerciali ce lo ricordano molto spesso, ed in questi ultimi tempi in particolare.