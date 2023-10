Chi produce i motori Ducati? Ecco chi si occupa della costruzione

La Ducati sta crescendo di anno in anno sul fronte del prodotto moto, ed oggi vi parleremo dei suoi motori. Ecco chi li fa.

Le due ruote sono un mondo che affascina tutti, e tra i marchi di maggior successo oggi c’è senza dubbio la Ducati. La casa di Borgo Panigale, dall’arrivo del nuovo AD Claudio Domenicali, ha conosciuto un grande aumento di vendite e di popolarità, ed è la prova provata di quanto il successo nel motorsport si possa poi ritrovare anche sulle vendite.

Attualmente, nel mondo delle corse questo marchio non ha rivali, con i titoli della MotoGP e della Superbike che sono ormai in ghiaccio. In top class ci sarà solo da capire chi tra Pecco Bagnaia ed Jorge Martin si prenderà la gloria, mentre Alvaro Bautista ha il titolo in mano nelle derivate di serie.

I successi della Ducati sono ormai cosa nota in tutto il mondo, e non possono far altro che riempirci d’orgoglio. Anche le moto stradali sono eccezionali, ed oggi vi parleremo di chi si occupa di costruire i motori di questi gioielli, che stanno conoscendo un successo mai avuto prima.

Ducati, ecco chi è che produce i loro motori

Per chi non lo sapesse, la Ducati è una casa ufficiale che produce in autonomia sia le sue moto che i suoi motori. Questo è per chiarire le idee a chi magari pensa che i propulsori montati sulle moto della casa emiliana vengano prodotti dall’Audi, che è la proprietaria del marchio.

Essi vengono costruiti nello stabilimento di Borgo Panigale sin dal lontano 1936, e siamo sicuri che nulla cambierà nel futuro della Ducati. Se volete scoprire le ultime novità, tra meno di un mese inizierà EICMA in quel di Milano, e vi consigliamo di farci un salto perché ci sarà molto da divertirsi.