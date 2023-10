Il presidente di EICMA in esclusiva a TMW: “Numeri da record sulle prevendite”

L’edizione di EICMA targata 2023 si avvicina a grandi passi, ed il presidente Pietro Meda ha raccontato a TMW alcune curiosità.

Manca poco più di un mese ad uno degli eventi più attesi dell’anno per gli appassionati delle due ruote. Dal 7 al 12 di novembre andrà in scena l’edizione 2023 di EICMA, ovvero il Milan Motorshow Show, e più nota in italiano come il Salone del ciclo e del motociclo. Al momento, è possibile ancora acquistare i biglietti, che sono in vendita sul sito web dell’evento.

EICMA accoglie ogni anno migliaia di visitatori, che anche in questa edizione 2023 sono pronti ad invadere i padiglioni di Rho Fiera a Milano. In questi giorni, abbiamo avuto la possibilità di intervistare il presidente Pietro Meda, il quale ci ha dato dei dati molto incoraggianti che fanno pensare ad un’edizione da record assoluto.

EICMA, Pietro Meda parla in esclusiva a TMW

Ai microfoni di “Tuttomotoriweb.it”, abbiamo avuto l’onore di avere Pietro Meda, il presidente di EICMA, che presentato con grande orgoglio l’edizione 2023 di questa esposizione. Com’è ovvio che sia, è un gran piacere ascoltare le parole di uno dei personaggi più importanti nell’evento.

Presidente, EICMA si avvicina a grandi passi, ci può dare qualche informazione sui numeri che state registrando con le prevendite?

“I numeri che stiamo vedendo sono numeri record. Sono sopra a quella che era la media degli anni passati, e la cosa più importante è che siamo molto cresciuti a livello di business. Sono aumentati i numeri degli espositori, ne avremo 1700 dei quali il 22% sono degli espositori nuovi. L’evento continua a ricoprire un’importanza centrale, ed ormai lo riteniamo l’importante al mondo per quanto riguarda le due ruote. Lo diciamo già di diverso tempo, ma mai come quest’anno ciò si avvicina alla realtà dei fatti“.

Questi numeri confermano anche la sua soddisfazione, visto che ha iniziato in questo ruolo in tempi di Pandemia, ed ora la crescita è stata vertiginosa.

“Sì, la prima decisione del consiglio oggi che ancora oggi presiedo è stata quella di non fare EICMA nel 2020 a causa del Covid-19. Fu una decisione molto difficile da prendere, ma oggi poter parlare di record è una cosa eccezionale, considerando che sono passati solamente tre anni. Credo sia eccezionale anche la partecipazione del pubblico e dell’industria, così come l’amore per le due ruote. Noi lo dobbiamo soltanto rappresentare, è un lavoro di grande soddisfazione e che è facilitato dal mondo che rappresentiamo“.

Ha qualche informazione pratica da dare a chi volesse venire, come per acquistare i biglietti?

“I nostri biglietti sono in vendita solo in forma digitale, l’unico modo per acquistarli è farlo tramite il nostro sito internet. Credo funzioni molto bene e ne siamo molto soddisfatti, due anni fa avevamo avuto quasi il 90% di vendite digitali, l’anno scorso l’88%, e quindi il biglietto va acquistato online. C’è un solo canale di vendita, e crediamo sia la scelta più moderna e più utile, anche per evitare problematiche di code e cose di questo genere. Abbiamo la metropolitana per arrivare qui, il Comune di Milano ci aiuta sempre in tal senso“.

Al centro ci sarà anche il tema della mobilità urbana, qual è il messaggio che volete mandare?

“Il tema della mobilità urbana è un tema che istituzionalmente non potevamo non analizzare. Noi siamo un’esposizione e quindi dobbiamo fare da vetrina alla mobilità urbana. Abbiamo un’area in cui si metteranno in vetrina tutti i modelli con cui muoversi a due ruote, i top di gamma che potranno circolare nelle nostre città. Si tratta di un tema solamente espositivo e non di giudizio su quella che è la mobilità urbana“.