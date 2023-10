Chi produce i motori dell’Audi? In pochi conoscono questa curiosità

L’Audi è uno dei marchi più famosi al mondo, ed oggi vi sveleremo chi fa i loro motori. Per il futuro ci sono grandi novità.

Tra i costruttori di auto più noti al mondo trova un suo notevole spazio l’Audi, uno dei marchi Premium più apprezzati. La casa di Ingolstadt sta vivendo una fase di forti cambiamenti, dal momento che ha deciso di puntare sull’elettrico, rivoluzionando del tutto la propria gamma in chiave futura.

Proprio per questo, si è deciso che a partire dal 2026 tutte le Audi saranno ad emissioni zero, con alcuni modelli come la A3 che stanno già per andare fuori produzione. Pensate che persino la supercar, erede della R8, sarà a batteria, il che rende bene l’idea di quanto sia voluto questo cambiamento.

Nella giornata di oggi, risponderemo a quella che è una grande curiosità di tanti appassionati, ovvero la risposta alla domanda che riguarda la produzione dei motori della casa di Ingolstadt. Andiamo a vedere chi è che si occupa della costruzione di questi propulsori e dove avviene la principale produzione.

Audi, ecco chi fa i motori della casa di Ingolstadt

Come potrete immaginare, l’Audi è uno di quei marchi che produce in proprio i motori che monta sulle sue auto. Non potrebbe essere altrimenti per un costruttore così famoso ed importante, anche su un dettaglio avrebbe potuto ingannare chi non è troppo addentrato nel mondo delle quattro ruote.

Infatti, l’Audi fa parte del gruppo Volkswagen, ed a qualcuno sarebbe potuto venire il dubbio in tal senso. Qualcuno potrebbe pensare che i motori della casa di Ingolstadt fossero prodotti dal marchio principale, ma la realtà è ben diversa, anche se le sigle di alcuni motori, come il TDI (Turbodiesel), è identica per entrambe le case.

Uno stabilimento molto interessante che è di proprietà dei quattro anelli è quello situato in Ungheria, a Gyor, un impianto 100% carbon neutral. Si tratta di una sorta di stabilimento ad energia solare, e qui vengono costruiti i propulsori che equipaggiano la TT, il SUV Q3 e tanti altri modelli della casa teutonica.

Ovviamente c’è poi il grande centro di Ingolstadt che è il polo di produzione principale, e sarà interessante capire come verrà gestita la transizione ecologica. Presto tutti i modelli saranno ad emissioni zero, ed è probabile che, almeno agli inizi, si punti anche su fornitori esterni per qualche materiale da utilizzare.