Che laurea serve per lavorare in Ferrari? Ecco cosa dovete sapere

La Ferrari è il sogno di tutti coloro che sono appassionati di motori, ed oggi vi parleremo di quelle che sono le lauree utili.

In casa Ferrari ci sono tantissimi posti di lavoro a disposizione, ed il sogno di tutti è quello di poter entrare, prima o poi, all’interno della casa di Maranello. Il paese in provincia di Modena è tutto basato sul business del Cavallino, ed una buona parte di coloro che vivono in zona sono collegati a questo brand.

Il marchio fondato dal Drake è in grande forma per quello che riguarda il prodotto auto, con il 2022 che si è chiuso con quasi un miliardo di utile netto. Il 2023 potrebbe concludersi in maniera ancor migliore in base alle proiezioni attuali, e ci sono continue offerte di assunzione.

Nelle prossime righe, vedremo quali sono le lauree che sono più utili per entrare a lavorare in Ferrari, e le opportunità non mancano in nessun caso. Certo è che il processo di assunzione è molto lungo e selettivo, dal momento che ogni giorno ci sono migliaia di richieste, ed i prossimi potrete essere voi.

Ferrari, ecco quali lauree sono utili per lavorarci

Per entrare in Ferrari occorre essere molto preparati, ma questo non lo scopriamo di certo oggi. Secondo quanto riportato su “Concorsando.it“, la laurea più richiesta è ovviamente quella in ingegneria, anche se ce ne sono di vari tipi ed è sempre bene valutare quelle che sono le posizioni aperte sui vari social dedicati al lavoro, in modo da poter poi trovare l’offerta che fa per voi.

Tra le lauree di ingegneria più richieste, spicca quella meccanica ed elettrica, ma anche specializzazioni in sviluppo ricerca e sviluppo. Inoltre, ci sono anche delle buone possibilità anche per chi è laureato in marketing e comunicazione, dal momento che ci sono tante posizioni aperte per queste preparazioni, oltre ad una buona conoscenza dell’inglese che è sempre fondamentale.

Inoltre, la Ferrari è molto aperta anche all’ingaggio di è specializzato nel settore vendite, anche se va specificato che non è di certo automatico entrare a Maranello. Infatti, ci sono tantissime persone che puntano ad entrare a lavorare nell’azienda del Cavallino, e ci sono diverse fasi per accedere ad un posto di lavoro.

Prima di tutto, avviene la fase di selezione che si svolge con la valutazione del curriculum, ed in base alle varie caratteristiche, si viene poi scelti o meno per un colloquio. Ci sono poi prove e test specifici per capire qual è il livello delle conoscenze, ed in seguito, coloro che convincono di più vengono portati di fronte ad un’offerta di lavoro. Nel caso in cui il candidato venga soddisfatto dalle proposte, potrà entrare ufficialmente a Maranello.

In questi ultimi tempi, il Cavallino si sta concentrando anche sulle auto elettriche, motivo per il quale ci sarà spazio per tanti nuovi posti di lavoro riguardo a chi è specializzato nelle emissioni zero. Un nuovo centro di sviluppo è stato preparato e sarà aperto a breve a Maranello, per cui, affrettatevi a candidarvi.