Che motore monta l’Audi A3? Si tratta di un vero mostro di potenza

L’Audi A3 è uno dei modelli più venduti della casa tedesca, che ha una storia molto lunga. Ecco i motori che la equipaggiano.

Tra le auto più vendute nella storia del marchio Audi c’è senza dubbio l’A3, ovvero una vettura di Segmento C in costruzione dal 1996. Attualmente, sono quattro le generazioni che ne sono state concepite, con la prima che arrivò sino al 2003, per poi far spazio alla sua successiva, prodotta sino al 2013.

La terza arrivò nel 2012, mentre la quarta ed ultima, quella attualmente in commercio, ha fatto il proprio esordio nel 2020. In questi giorni sono andati in scena alcuni test relativi al lifting 2024, ovvero ad un modello che sarà basato su quello di tre anni fa ma che porterà in dote alcuni aggiornamenti soprattutto sul frontale e sulla parte posteriore.

L’Audi A3 verrà poi rivoluzionata nel 2027, quando arriverà la quinta generazione. Essa sarà infatti full electric come annunciato dai vertici, e quindi non esisterà più una A3 con motore termico, sia benzina che diesel, ma anche per ciò che riguarda le versioni ibride che sono andate alla grande sul fronte delle vendite in questi anni.

Audi, ecco quali sono i motori dell’A3

Al momento, l’Audi A3 è ancora in vendita in versione termica e lo sarà ancora per diversi anni. Molto interessante è la variante 30 TFSI, ovvero dotata di un motore ad iniezione diretta a benzina, che spinge sino ad una potenza massima di 110 cavalli, ed è un tre cilindri 1.0.

Non va sottovalutato il nuovo 30 TDI appena introdotto sulla versione Sedan, ovvero quella leggermente più allungata e più simile ad una berlina. Questo è un 2.0 turbodiesel da 116 cavalli, quindi più potente rispetto a quello che abbiamo menzionato poco fa, ma i prezzi salgono attorno ai 30.000 euro.

Ne hanno comunque beneficiato parecchio i consumi, che soprattutto con la versione a gasolio sono scesi a 4,6 l/km. Il marchio Audi ha sempre fatto dell’efficienza uno dei suoi segreti grazie ai motori diesel, ma presto, come ben sappiamo, essi potrebbero essere addirittura banditi per via delle leggi sulle emissioni.

La A3 offre anche versioni ibride, ma nel 2027 sarà solamente ad emissioni zero. Vedremo come reagirà la clientela a questo cambiamento, che di sicuro conoscerà dei prezzi molto elevati proprio per questo motivo. Per il momento, la vendita delle versioni a benzina è sempre ottima, anche se la stessa A3 termica non è stata esente da aumenti.