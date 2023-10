Marquez “copia” Valentino Rossi? Gli è venuta un’idea incredibile

Marc Marquez è passato al Gresini Racing, ed ora per lui c’è un’idea davvero incredibile. Ecco cosa può fare in futuro.

La decisione di Marc Marquez di lasciare la Honda è stata una sorpresa per tutti, visto che, se ce lo avessero detto qualche mese fa, nessuno ci avrebbe creduto. La crisi tecnica della casa nipponica ha portato lo spagnolo a questa scelta, e da poche ore è ufficiale che correrà sulla Ducati del Gresini Racing.

Il primo approccio sulla Desmosedici ci sarà tra poco più di un mese, visto che la proverà ai test di Valencia di fine novembre. Si tratterà di una prova che verrà seguita da tutti i fan delle due ruote, visto che vedere il nativo di Cervera su una moto diversa dalla RC213V farà sicuramente un certo effetto. La Ducati è il mezzo tecnico migliore, ricordando che lui nel 2024 guiderà la Desmosedici GP23, ovvero il modello che sta attualmente dominando la scena, senza dare speranze alla concorrenza.

Nel frattempo, Marquez potrebbe avere in testa un’altra idea davvero clamorosa, che riguarda una possibile acquisizione del team Gresini, con il quale correrà nel 2024. La mossa ha ricordato a molti ciò che sta facendo Valentino Rossi, che è attualmente proprietario di una squadra, che sta ottenendo grandi risultati. Andiamo a dare un’occhiata a quelli che sono i dettagli dell’operazione.

Marquez, ecco cosa potrebbe fare tra pochi anni

Il legame tra Marc Marquez ed il Gresini Racing in chiave 2024 è stato ufficializzato, ma su cosa accadrà in futuro c’è il mistero assoluto. Secondo quanto emerge, il nativo di Cervera potrebbe puntare di nuovo ad un team ufficiale, e l’opzione più in voga, allo stato attuale delle cose, è quella della KTM, anche se c’è la concorrenza di un Pedro Acosta che scalpita e che sembra essere il futuro della MotoGP.

Molto più complicata la pista Ducati factory, mentre c’è chi addirittura azzarda un ritorno alla Honda nel caso in cui la RC213V dovesse tornare competitiva. Nelle ultime ore, è emerso un retroscena incredibile che riguarda il futuro di Marc, che potrebbe essere interessato all’acquisto del team Gresini.

La squadra italiana è stata fondata dal grande Fausto Gresini, che anni prima della sua morte, avvenuta il 23 di febbraio del 2021 a causa del Covid-19, disse alla moglie, Nadia Padovani: “Se un giorno dovessi morire, vendi tutto, sono solo problemi“. Sino ad oggi, la forte consorte dell’ex pilota non ha assolutamente seguito il consiglio del marito, ed a guardare i risultati, bisogna dire che ci ha visto lungo.

Lo scorso anno, il primo della partnership con la Ducati, sono arrivate ben quattro vittorie con Enea Bastianini, che si impose anche al debutto assoluto in Qatar con una prova da fenomeno assoluto. Quest’anno, Alex Marquez si è imposto nella Sprint Race di Silverstone, facendo segnare anche una pole position nella tappa in Argentina, a conferma del fatto che questa realtà è competitiva, anche se al momento è la quarta squadra di Borgo Panigale.

Secondo quanto riportato da “Repubblica“, Marc sarebbe interessato ad acquistare questo team nel 2025, per realizzare una sorta di “cantera” dove far crescere alcuni giovani, anche se questa è una nostra deduzione, dal momento che ha già diversi talenti che sta già seguendo in Spagna.

Si tratterebbe di un progetto molto simile a quello che sta portando avanti Valentino Rossi con il Mooney VR46 Racing Team, che sta ottenendo dei risultati davvero eccezionali. Vedremo se questo progetto andrà realmente a buon fine, e si tratterebbe davvero di una notizia notevole per tutto il Motomondiale, che ha bisogno di nuovi talenti.