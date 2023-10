Valentino Rossi e Marc Marquez sono due leggende della MotoGP, ed ora un ex pilota dà un parere che fa davvero paura.

Nel mondo del motorsport c’è raramente spazio per le amicizie, ma in alcuni casi, quando la rivalità si fa aspra e selvaggia, nasce un vero e proprio odio. Probabilmente, questo è il sentimento che lega Valentino Rossi e Marc Marquez, due leggende della MotoGP, che hanno fatto la storia recente di questo sport.

Ovviamente, con odio intendiamo un odio prettamente sportivo, tra due piloti che non si sono mai presi. Tuttavia, nei primi due anni in cui Marquez correva in MotoGP dominando la scena non c’erano troppi screzi, ma come ben sappiamo, è stato il 2015 l’anno che ha fatto saltare tutti gli schemi.

La stagione in questione è quella del fantastico duello tra Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, con il “Dottore” che condusse la classifica del mondiale sin dalla prima gara in Qatar, senza mai mollarla sino all’atto finale di Valencia. Come ben sappiamo, la lite con Marquez in Malesia lo portò a scattare dal fondo nel round finale, impedendogli di giocarsi le proprie carte come avrebbe voluto.

Il presunto “favore” di Marquez nel non attaccare Lorenzo fece il resto, e da quel momento in poi, tra i due rivali non ci sono mai stati buoni rapporti, con un episodio che, se possibile, fece precipitare ancor di più la situazione che si verificò qualche anno dopo. Parliamo dell’entrata aggressiva del nativo di Cervera sul “Dottore” in Argentina, nel 2018, con il pilota della Yamaha che finì a terra.

Insomma, non c’è certo un rapporto tranquillo tra questi due campioni, che a modo loro rientrano tra i più forti della storia, anche se è ancora aperta la questione tra i fan su chi sia il più forte in assoluto. Nelle ultime ore, è arrivata una dichiarazione interessante da parte di un ex pilota, che di certo non farà piacere ai fan del nove volte campione del mondo. Infatti, in chiave futura, è stato immaginario uno scenario in cui Marquez possa superare la leggenda pesarese.

MotoGP, la frase dell’ex fa esultare Marc Marquez

La MotoGP è uno sport in cui abbiamo ammirato duelli da sogno per anni, tra piloti che, in fin dei conti, neanche si rispettavano più di tanto. Oggi è rimasto solo Marc Marquez di quella generazione, e l’obiettivo è quello di tornare a vincere presto, con la decisione di passare alla Ducati del Gresini Racing che è stata presa proprio per tornare davanti a tutti. L’obiettivo è vincere il nono titolo, proprio per pareggiare i conti con Valentino Rossi.

A tal proposito si è espresso, in un’intervista concessa a “Motosan“, l’ex MotoGP Toni Elias, con delle parole destinate a far discutere. Lo spagnolo ha infatti previsto un futuro in cui Marc supererà il pilota di Tavullia: “Valentino Rossi è il migliore di tutti, lo chiamano il Dio in Inghilterra, ma credo che Marc Marquez lo supererà“.