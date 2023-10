Bagnaia lancia la sfida a Marquez: Pecco non ha nessuna paura

Pecco Bagnaia ha commentato l’approdo di Marc Marquez al Gresini Racing, la vera notizia del giorno che viene da Mandalika.

La MotoGP è sbarcata a Mandalika per il Gran Premio di Indonesia, che è stato messo tra le ultime tappe dopo che lo scorso anno era ad inizio stagione. Pecco Bagnaia arriva qui con soli 3 punti di vantaggio su Jorge Martin, con la sfida che, a questo punto, si sta facendo molto serrata tra due ottimi piloti.

Tuttavia, la notizia che viene da Mandalika è l’annuncio dell’arrivo di Marc Marquez al Gresini Racing, che dopo aver ufficializzato il suo addio alla Honda è ora un nuovo membro della famiglia Ducati. Secondo quanto emerso, il nativo di Cervera proverà la Desmosedici già ai test di Valencia.

Dunque, Marquez sfiderà Bagnaia e Martin già dal 2024, ed in molti si chiedono come potrebbe approcciare a questa sfida. Di certo, andiamo verso un campionato che sarà entusiasmante, visto che il ritorno di Marc tra i protagonisti è ciò che serviva dopo anni molto difficili.

Bagnaia, ecco le sue parole sull’arrivo di Marquez

Pecco Bagnaia ha preso parte alla conferenza stampa del Gran Premio di Indonesia, dove ha commentato la notizia dell’arrivo di Marc Marquez in Ducati. Com’era ovvio che fosse, questo argomento ha tenuto banco molto più della sfida mondiale, ed il campione del mondo si è detto contento di questa novità.

Ecco le sue parole: “Tre o quattro mesi fa era impossibile pensare ad una cosa del genere, ma in queste settimane era chiaro che la direzione fosse quella. Anche in Giappone, in conferenza stampa, lo avevo detto ed era ciò che realmente pensavo. Penso sia positivo per noi senza dubbio ed anche per Marc che troverà una buona base. Si troverà a suo agio e non ci vorrà troppo tempo per trovare la condizione migliore ed adeguarsi alla moto“.

Pecco ha poi detto che Marc dovrà sfidare con molti ragazzi forti: “Sarà bello condividere i dati con lui e vedere cosa farà, ma dovrà anche confrontarsi con tanti altri piloti molto competitivi con la stessa moto. Il suo primo approccio sarà a Valencia, dovrà provare varie cose ed anche a fare il tempo guidando una Ducati. Credo che sarà subito davanti, perché la moto che abbiamo si adatta a tutti gli stili di guida“.

Il leader del mondiale è convinto che Marc troverà subito un grande ritmo: “Il prossimo anno avrà una grande moto, perché la Desmosedici GP23 è davvero competitiva, puoi frenare molto forte, cosa che fa già con la Honda. Non so se lotterà per il mondiale, ma di sicuro sarà nelle prime cinque posizioni“.

Bagnaia ha poi commentato il week-end di gara, e sa che deve reagire per sfidare Jorge Martin: “Mi sento bene, abbiamo tre gare di fila davanti da affrontare, che in teoria sono buone per me. Mi piacciono le piste e lo scorso anno qui ero stato competitivo, a parte la gara che è un caso diverso. Penso che possiamo ottenere un buon risultato, perché già in Giappone sentivo di aver ritrovato il feeling che ci mancava, siamo stati molto forti. Credo che il nostro potenziale sia stato ritrovato“.

La tappa di Mandalika può essere un vero e proprio spartiacque. Con i soli 3 punti di differenza, Pecco potrebbe allungare di nuovo, ma anche venir superato da Martin, il che sarebbe un brutto colpo anche dal punto di vista psicologico. Sarà fondamentale evitare errori e perdite di concentrazione, perché il mondiale è ancora lungo ed ogni singolo punto potrà fare la differenza in una sfida così serrata.