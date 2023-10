Ferrari, Sainz ai saluti? Dalla Spagna il clamoroso spiffero

La Ferrari e Carlos Sainz si sono uniti nel 2021, ma ora c’è il rischio di separazione. Ecco cosa emerge dalla stampa spagnola.

Quella che la Ferrari sta vivendo è l’ennesima stagione complicata, a causa di una SF-23 che non è mai stata in grado di competere con la Red Bull. A salvare il bilancio ci ha pensato Carlos Sainz con la vittoria di Singapore, un risultato in cui nessuno avrebbe creduto.

Lo spagnolo è l’unico ad aver vinto quest’anno a non guidare una RB19, il che comunque è un gran bel riconoscimento. Nelle ultime ore, sono arrivate dalla Spagna delle voci clamorose su Sainz e la Ferrari, che vanno ovviamente prese con le pinze. Il futuro di Carlitos a Maranello non pare più così sicuro.

Ferrari, la stampa spagnola ha le idee chiare su Sainz

Negli ultimi tempi, si era parlato di un rinnovo molto più che probabile per Carlos Sainz e Charles Leclerc, con i contratti che li legano alla Ferrari che scadranno alla fine del 2024. Tuttavia, la stampa spagnola crede che per Carlitos non ci sia più possibilità di rinnovo, ed è così che occorrerà valutare altre alternative.

In particolare, a riportare la notizia di un possibile addio di Sainz è stato il sito web “El Nacional“, che ha anche fatto sapere che nemmeno l’Audi ha intenzione di offrirgli un contratto. In questi mesi si è molto parlato di un possibile interesse della casa di Ingolstadt, che arriverà in F1 nel 2026 inglobando la Sauber.

A parlarne era stato anche suo padre, Carlo sr., due volte campione del mondo rally e legato all’Audi con la quale corre da anni la Dakar. Secondo la fonte sopracitata, a corteggiare Sainz ci sarebbe nuovamente la McLaren, squadra per la quale ha corso nel biennio 2019-2020.

Furono le ottime prestazioni di quegli anni a convincere Mattia Binotto a portare Sainz alla Ferrari, ed ora il team di Woking starebbe pensando ad una clamorosa nuova offerta. Ciò potrebbe avvenire nel caso di addio di Lando Norris, il quale è sotto osservazione dalla Red Bull per il dopo Sergio Perez.

Helmut Marko ha parlato benissimo di Norris, ed è rimasto stregato dalle sue prestazioni. Sainz andrebbe così ad affiancare Oscar Piastri, ritrovandosi in una situazione simile a quella che vive all’interno della Scuderia modenese, ovvero dovendosi sfidare con un grandissimo talento che sicuramente ha tutte le carte in regola per diventare un campione.

Un’altra pista da seguire potrebbe essere quella dell’Alpine al posto di Esteban Ocon, visto che il contratto del francese scadrà alla fine del 2024. Non è chiaro in quel team potrebbe recarsi il francese, per cui potrebbe aprirsi una finestra in Aston Martin, visto che anche Fernando Alonso andrà in scadenza alla fine del 2024.

Dobbiamo sottolineare che quelle riportate in questo articolo sono solo indiscrezioni e che non c’è nulla di sicuro, visto che Sainz ha spesso ripetuto che presto inizieranno le trattative per il rinnovo. Comunque, se quello di Leclerc pare certo, su Carlitos ci sono sicuramente molti più dubbi.