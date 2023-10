La Red Bull ha trovato un avversario: c’è la clamorosa stoccata a Ferrari

In casa Red Bull si festeggiano i titoli mondiali appena conquistati, ma nel futuro si teme un rivale. Brutte notizie per la Ferrari.

Il Gran Premio del Qatar ha permesso a Max Verstappen di mettere le mani sul terzo titolo di fila, un risultato che va ad incoronare definitivamente l’olandese, ormai nell’olimpo del Circus. Il figlio di Jos è uno dei più forti di sempre, e su questo non possono esserci più dubbi vedendo quello che sta facendo, anche se la Red Bull di oggi è chiaramente troppo superiore alla concorrenza.

La prima, vera impresa di Super Max è quella del 2021, quando ebbe ragione della Mercedes di Lewis Hamilton che era un’auto superiore, e quel successo, seppur con tutte le polemiche del caso per il finale di Abu Dhabi, sa come di passaggio del testimone. Dopo l’era di dominio del britannico, è salito in cattedra l’orange, che sta imponendo una superiorità che si era vista di rado in passato.

Verstappen fa ciò che vuole al volante del siluro approntato da Adrian Newey, un’auto che è stata pensata e cucita addosso alle sue caratteristiche. Le enormi difficoltà di un irriconoscibile Sergio Perez ce lo confermano, ed ormai solamente il campione del mondo riesce ad andare forte con questa monoposto. L’ultima doppietta della Red Bull, che coincide anche con l’ultimo podio di Checo, risale ai primi di settembre a Monza, con il messicano che è poi sparito dai radar.

In chiave 2024, Super Max è nuovamente il grande favorito e la concorrenza è molto lontana, anche se c’è una bella realtà che sta emergendo e crescendo gara dopo gara. Stiamo parlando della McLaren, che grazie ad un lavoro strepitoso è diventata la seconda forza del campionato, e qualcuno inizia a temerla seriamente.

Red Bull, in Olanda preoccupa molto la McLaren

La Red Bull ha dominato la scena in questo 2023, ed uno dei pochi spunti di interesse di una stagione scontata sin dai test di Sakhir ci è stato offerto dalla McLaren. Il team di Woking è seconda forza dopo aver iniziato la stagione nelle retrovie, con degli sviluppi azzeccatissimi che hanno messo le ali alla MCL60.

Da quest’anno, Andrea Stella è stato eletto team principal dopo l’addio di Andreas Seidl, che gestirà il progetto F1 dell’Audi, da uomo forte Volkswagen quale è sempre stato. Stella era stato molto chiaro il giorno della presentazione, affermando che nella prima fase della stagione ci sarebbe stato da soffrire. L’ex ingegnere di pista di Fernando Alonso alla Ferrari disse che l’auto sarebbe progredita a partire da Silverstone tramite gli sviluppi, e le sue parole, vedendo i risultati, sono più simili ad una profezia.

Lando Norris ha chiuso secondo a Silverstone e Budapest, per poi ripetersi a Singapore e Suzuka. Oscar Piastri è giunto terzo in Giappone e secondo in Qatar, ed a Losail Norris ha concluso terzo. Ciò significa che, nelle ultime due gare, entrambe le McLaren sono salite sul podio, con Piastri che ha vinto anche la Sprint Race di Doha.

Il team di Woking ora ha bisogno dell’ultimo step per agganciare la Red Bull, ed in Olanda temono molto gli inglesi in chiave 2024. Durante il podcast di “RacingNews365.com“, Ruud Dimmers e Tom Coronel hanno detto che la McLaren sarà un’avversaria per Max Verstappen in chiave futura.

Gli esperti olandesi non hanno parlato della Ferrari come possibile sfidante, omettendo anche la Mercedes dalla lotta mondiale. Queste due squadre dovranno fare i salti mortali per recuperare un gap che è enorme dalle prime due forze in campo, con la McLaren che deve essere un esempio per tutti coloro che inseguono.