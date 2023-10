Ferrari, storia assurda altro che Maranello: ne ha più che il Cavallino stesso

La Ferrari è un marchio pazzesco e costruisce da sempre supercar di altissimo livello, ed oggi vi parleremo di chi ne ha di più.

Il marchio Ferrari è il sogno di tutti coloro che amano le quattro ruote, ma in pochi hanno la fortuna di poterne acquistare una. Infatti, i costi di acquisto sono sempre più elevati, ma va detto che il fascino delle supercar sta anche in questo. Il fatto di essere molto costose le rende quasi irraggiungibili, spesso del tutto folli.

Alcune hypercar come la nuovissima SF90 Stradale XX raggiunge gli 800.000 euro, ed è stata realizzata in un numero molto contenuto di unità. Di sicuro questa Ferrari sarà stata acquistata da colui che ne possiede più al mondo, ed il suo nome stupirà tutti quanti. Ecco di chi si tratta e quante ne ha.

Ferrari, ecco chi ne ha di più al mondo

In pochi sulla faccia della terra possono permettersi l’acquisto di una Ferrari, ovviamente in percentuale con la popolazione mondiale. Tuttavia, c’è qualcuno che vanta una collezione a dir poco folle e che ne tiene centinaia nel proprio garage, un qualcosa che in pochi riusciranno a credere.

Stiamo parlando di Hassanal Bolkiah, vale a dire il Sultano del Brunei, che ha un gruppo di supercar dal valore di 4,5 miliardi di euro. Non sappiamo, dal punto di vista pratico, come faccia a tenerle tutte in un garage, e stiamo parlando di circa 7.000 supercar in questo incredibile harem delle quattro ruote.

Pensate che il Sultano del Brunei possiede più di 400 Ferrari, un dato da brividi. Inoltre, Bolkiah è uno dei più grandi clienti ed ha un rapporto molto stretto con il Cavallino, e molto spesso riesce ad ottenere in anteprima alcuni modelli, un qualcosa che in pochissimi possono dire di poter fare. Bolkiah, inoltre, possiede le auto più belle della storia di Maranello, tra le quali spicca la F40.

Si tratta dell’ultima Rossa nata con il Drake ancora in vita, e la sua uscita sul mercato è datata 1987, ad un anno dalla morte del grande Enzo. Si tratta della prima Hypercar della storia di Maranello, dal momento che le sue prestazioni erano superiori a quelle delle supercar, ma anche a livello di forme e prezzo.

La F40 raggiunge la velocità massima di 324 km/h, con un motore V8 ed un peso di soli 1.155 kg, ed a spiccare c’è anche un’ala posteriore davvero molto aggressiva. Va detto che tra le più esclusive c’è anche la Monza SP2, una di quelle più uniche visto che è stata realizzata in pochissime unità, e venduta solo ad una lista di clienti selezionata dal Cavallino stesso. Tuttavia, dobbiamo specificare che nella sua pazzesca collezione ci sono tante altre vetture, e parliamo di supercar lussuose e dalle prestazioni enormi.

A spiccare ci sono le lussuose Rolls-Royce, che sono delle vere e proprie limousine. Inoltre, non mancano anche delle McLaren, storiche rivali delle Rosse in F1, e che anche sul fronte del prodotto stradale sforna gioielli davvero notevoli. Il Sultano, di certo, non si tratta male.