Auto usate, come riconoscere le truffe: il trucco del commerciante disonesto

Le auto usate vanno molto di moda oggi, ma occorre fare attenzione alle truffe. Ecco come fare per limitare ogni rischio.

Al giorno d’oggi, le auto usate sono molto ricercate, dal momento che i prezzi di quelle nuove hanno raggiunto picchi folli. Il mercato di seconda mano ha conosciuto dei rincari a propria volta, ma può comunque essere molto più conveniente acquistare una vettura ad un costo minore, sempre senza cercare quella che ha un chilometraggio troppo elevato.

Non essendo nuove, e spesso venendo vendute da privati, le auto usate sono quelle che più vi mettono a rischio di truffe, ed è per questo che oggi affronteremo un argomento molto interessante. Quella più nota, come molti di voi saprete, è quelle legata ai km percorsi, un elemento fondamentale da conoscere quando si acquista un prodotto di seconda mano.

Infatti, il prezzo che paghiamo viene dettato anche dai km percorsi dal veicolo, ma spesso capita che i venditori disonesti abbassino il chilometraggio agendo sulle centraline, per poi spacciarci la vettura come semi-nuova, quando in realtà è ben più vecchia. Oggi parleremo di una truffa leggermente differente, ma con tanti punti in comune.

Auto usate, ecco a cosa dovete fare attenzione

Secondo quanto riportato sul sito web “Selecars.com“, uno dei più grandi pericoli legati all’auto usata è rappresentato da quelle incidentate. Infatti, quando un cliente va ad acquistare una vettura di seconda mano non può conoscere la storia esatta di quel modello, ed i rischi sono molteplici.

Uno dei consigli che vi possiamo dare è quello di controllare al meglio il telaio, che difficilmente può essere riparato in caso di botto violento. Sulla meccanica e sulla carrozzeria si può intervenire senza problemi enormi, ma la scocca è una parte sulla quale è difficile operare interventi.

Inoltre, il telaio è molto costoso da riparare ed il rischio è che il venditore non lo faccia ben riparare prima di rivendervi la vettura. Spesso vengono fatti riparare in luoghi come l’Albania, ma anche da altre parti, dove ovviamente il costo della manodopera è ben più basso.

Le auto usate possono essere molto utili per risparmiare, ma a questo dettaglio dovete farci casi. Cercate di reperire tutte le informazioni sulla vettura che state acquistando, visto che un danno al telaio può essere molto pericoloso in fase di marcia. Si tratta di uno dei trucchi più usati dai commercianti disonesti, ma voi ora saprete come difendervi al meglio.