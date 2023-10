Qual è l’auto più veloce di Gran Turismo? Finalmente svelato il suo nome

Gran Turismo è il videogioco di auto più famoso al mondo, e vi permetterà di guidare diverse auto. Ecco la migliore.

Chi ama le auto ed i giochi di simulazione, non può non aver mai acquistato un capitolo di Gran Turismo, il videogioco più amato da chi è appassionato delle quattro ruote. Sviluppato dalla giapponese Poliphony Digital, è stato realizzato in una lunga serie di capitoli, il primo dei quali venne svelato nel 1997 per la Playstation di prima generazione.

Attualmente, siamo arrivati al settimo capitolo, ed oggi vi parleremo di un modello assolutamente incredibile. L’auto più veloce nella storia di Gran Turismo è firmata dalla Red Bull, ed è un gioiello che, ovviamente, non esiste nella vita reale, se non tramite qualche muletto che però non ha mai girato in pista. Andiamo a scoprirla.

Gran Turismo, l’auto più veloce di sempre è pazzesca

Nel 2010 è uscito Gran Turismo 5, e l’auto più veloce di questo capitolo è la Red Bull X2010. Chi ha avuto la fortuna di provarla saprà perfettamente che si tratta del veicolo più veloce che sia mai apparso su questa saga di videogiochi, non solo in termini di velocità massime, quanto soprattutto a ciò che riusciva a fare in curva ed in fase di staccata.

Il modello è apparso anche su Gran Turismo 6, ed è stato progettato da sua maestà Adrian Newey, che all’epoca lavorava sulle monoposto di Sebastian Vettel che dominarono la scena tra il 2010 ed il 2013. L’auto ha ruote coperte per aumentare la deportanza alle medie e basse velocità, ed inizialmente era chiamata X1, nome che poi fu modificato in onore della data di uscita.

Newey collaborò con Kazunori Yamauchi, uno dei principali sviluppatori del videogioco, e l’obiettivo era quello di dare ai giocatori l’auto migliore che sia mai esistita. I livelli di top speed e della deportanza che raggiungeva erano fuori dal comune e da ogni regola, con un peso di soli 545 kg che la rendevano molto agile.

Per ciò riguarda la top speed, ha superato i 500 km/h, ma da questo punto di vista, anche altri modelli hanno fatto meglio nella storia di questo videogioco. Nessuna però, ha mai potuto competere con questa Red Bull per le velocità in curva, ma anche in frenata. La X2010 poteva passare da 500 km/h a 50 in poco più di due secondi, ed era impossibile da battere nelle gare che disputava.

In seguito, ne furono realizzate anche due evoluzioni, la X2011 e la X2014, in grado di raggiungere delle velocità massime ancor più elevate. Tornando alla X2010, sul quinto capitolo del videogioco era presente anche una splendida challenge dedicata proprio a Vettel, all’epoca dominatore in F1.

In questo video, caricato sul canale YouTube ufficiale della saga di questo gioco, è presente proprio il tedesco che prova la X2010, che commenta anche le prestazioni di questa vettura. Se non vi è mai capitato di provarla, vi assicuriamo che non ve ne pentirete, visto che le sensazioni di guida che vi fornirà saranno impareggiabili.