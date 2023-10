Qual è la compagnia aerea più sicura? La risposta vi stupirà

Ogni compagnia aerea muove milioni di passeggeri ogni anno, ed oggi vi parleremo della più sicura al mondo. Ecco qual è.

Il mezzo di trasporto più sicuro del mondo è l’aereo, dal momento che il numero di incidenti è molto limitato rispetto a quanti ne viaggiano ogni giorno. Oggi vi parleremo della compagnia aerea più sicura del mondo, con alcune sorprese non da poco nella top venti, che purtroppo, e ve lo anticipiamo già ora, non vede presenti compagnie italiane come Ita Airways.

La compagnia aerea più sicura del mondo viene da molto lontano ed ha raggiunto degli standard di sicurezza e tecnologia pazzeschi, che nessuno ha mai eguagliato. Essere al top in una classifica di questo tipo è un grande vantaggio, dal momento che può permettere a chi ha paura di volare di prendere coraggio e di acquistare un biglietto proprio di questa compagnia.

Compagnia aerea, ecco la più sicura del mondo

Nella giornata di oggi, scopriremo insieme qual è la compagnia aerea più sicura del mondo, e dal nostro punto di vista, la risposta sarà una sorpresa per voi. La classifica delle migliori varia ogni anno in base a tanti fattori, con lo studio sul 2023 che è stato realizzato da “AirlineRatings.com“.

Tra i fattori che vengono presi in considerazione ci sono la Certificazione IOSA, che valuta i sistemi di gestione e controllo. Essa vale ben 3 stelle per quanto riguarda la nostra graduatoria. Inoltre, segnaliamo anche la Lista nera EU, e se ne si fa parte, non si può volare nello spazio aereo europeo, a causa di scarsa sicurezza e della poca manutenzione degli aerei. Di certo, la compagnia che ne fa parte non sarà mai la più sicura al mondo.

Vengono segnalati anche il rischio di incidenti nei 10 anni precedenti, l’omologazione FAA, i parametri ICAO ed il decollo negato tra i fattori presi in considerazione per questa classifica. Inoltre, viene assegnata una stella in più se la compagnia presa in esame viaggia con aerei unicamente costruiti in Russia.

Secondo questo studio, la compagnia più sicura al mondo è la Qantas, che è la principale compagnia australiana. Nel corso dei suoi 98 anni di storia, ha ottenuto risultati di grande pregio ed è sempre stata molto apprezzata da chi ha volato con i suoi aerei, con tecnologie sempre all’avanguardia.

Tra di esse, vengono segnalati i sistemi di monitoraggio e controllo dei voli, i sistemi di tracciamento attorno alle montagne, comunicazioni via satellite molto funzionanti e tanto altro ancora. La Qantas è dunque giudicata la più sicura del pianeta, anche se ce ne sono molte altre con cui poter viaggiare in tutta tranquillità.

Nella top venti delle più sicure al mondo, anche se non in ordine alfabetico, sono posizionate queste compagnie, e ce ne saranno molte che vi stupiranno: