Cosa significa “spazio aereo”? Ecco svelato il grande dilemma

Nel corso della nostra vita, abbiamo sentito tante volte parlare di spazio aereo. Cerchiamo di capire cosa significa questo termine.

Vi sarete sicuramente chiesti cosa possa essere lo spazio aereo, ed oggi andremo a spiegarvi nel dettaglio il significato di questa espressione. Gli aeromobili sono i mezzi di trasporto più utilizzati, e pensate quanti disagi ci sarebbero per i nostri spostamenti se essi non esistessero.

Lo spazio aereo, anche se magari non ci avete mai pensato, si trova sopra di noi ed è di appartenenza di ogni singolo stato. Attorno ad esso ci sono anche delle regole molto dure, sia sul fronte nazionale che internazionale, ed è molto importante che gli aerei non lo violino durante i loro viaggi.

Spazio aereo, ecco cosa significa questo termine

Come riportato sul sito web dell’Enac, ovvero l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, lo spazio aereo è il luogo dove si svolgono le operazioni di volo. Esso regola l’ambiente in cui l’aeromobile si sposta. Ci sono alcune zone che sono definite inviolabili, ovvero dove i voli non possono transitare, altre sono a regolamentazione speciale, ed essi dipendono dalla gestione delle varie torri di controllo.

Per quello che riguarda i vari stati, esiste lo spazio aereo nazionale, che è sotto la sovranità di un paese preciso. Ciò vale come per le acque territoriali nell’ambito della marina, ed esistono alcuni paesi nei quali è assolutamente vietato volare, a meno di permessi speciali, ed in qualche caso, per alcuni tragici errori, dei velivoli sono stati addirittura abbattuti per aver abbattuto questa barriera.

Dunque, per viaggiare in sicurezza occorre seguire delle regole ben precise, perché gli spazi aerei delimitano i territori ed in determinati casi non si può avere accesso diretto. Speriamo di aver chiarito al meglio i vostri dubbi, anche se ogni compagnia aeree ha sempre il controllo di tutto ciò che accade in volo.