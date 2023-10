MotoGP, viene fuori un nome pazzesco per sostituire Marquez: fan attoniti

Marc Marquez ha rivoluzionato la MotoGP con l’addio alla Honda, ed ora si parla di un suo sostituto. Ecco chi può essere.

La MotoGP è stata scossa da un vero e proprio terremoto nel corso di questa settimana, con Marc Marquez che ha lasciato la Honda dopo ben 11 stagioni corse assieme al colosso giapponese. Il nativo di Cervera ha detto addio alla RC213V con un anno di anticipo rispetto alla fine del suo contratto, stanco di dover lottare con una moto che non gli dava garanzie e che rischia di farlo finire a terra ogni domenica. Lo spagnolo non può più fare miracoli vista la situazione fisica in cui è immerso, anche se ora sta meglio rispetto a prima.

Per la MotoGP si tratta di una notizia positiva, perché vedere Marquez su una Ducati è garanzia di spettacolo, anche se ci sarà da capire come si adatterà alla Desmosedici. Suo fratello Alex, di cui sarà compagno di squadra, non ha avuto troppe difficoltà, e considerando la differenza di talento che c’è tra i due, siamo certi che ci sarà da divertirsi.

MotoGP, Vinales può essere un obiettivo della Honda

La Honda rischia di ritrovarsi senza un leader chiaro nel 2024, dal momento che Marc Marquez ha deciso di rompere il contratto per trasferirsi al Gresini Racing. Joan Mir ha un accordo ancora valido e continuerà sulla RC213V, ma viste le prestazioni di quest’anno di quello che è comunque un campione del mondo della MotoGP, non c’è da stare troppo tranquilli.

L’ex Suzuki non ha mai avuto feeling con questa moto, ed il miglior risultato è stato un quinto posto in India, ma poco cambia. Qualche tempo fa si parlava del possibile arrivo di Johann Zarco al posto di Marquez, dal momento che il francese ha appena firmato un contratto con il team LCR. In queste ore, Lucio Cecchinello ha però detto che Zarco non si muoverà dalla sua squadra, ed è chiaro che ora la casa dell’Ala Dorata dovrà trovare una soluzione.

Secondo quanto riportato da “SKY Sport MotoGP“, Maverick Vinales potrebbe essere un candidato alla sella della Honda, anche se il contratto con l’Aprilia sembra blindato. Al momento, l’accordo con la casa di Noale è valido per il 2024, e secondo questa fonte, non ci sarebbe la volontà da parte degli uomini di Massimo Rivola di liberarlo per consentirgli di legarsi alla Honda.

Ricordiamo che Vinales è il secondo pilota più pagato dopo Marquez, con un accordo da 10 milioni di euro a stagione con l’Aprilia. L’opzione Vinales sembra dunque difficile da mandare a buon fine, anche se dopo aver visto Marquez strappare un contratto da 12,5 milioni con la Honda, ci aspettiamo di tutto e non ce la sentiamo di escludere nulla.

Al momento, escluso Vinales che comunque resta un obiettivo della casa nipponica, non ci sarebbero grandi alternative. La Honda aveva chiesto a Marquez di far sapere in tempo la propria decisione per potersi organizzare, ma tutte le selle sono blindate ed è difficile pensare di risolvere la situazione con un nome di grido.