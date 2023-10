MotoGP, Agostini netto sulla scelta di Marquez: la leggenda sorprende tutti

Marc Marquez ha scosso il mondo della MotoGP decidendo di lasciare la Honda, e Giacomo Agostini non è d’accordo con lui.

Il mondo della MotoGP è ancora scosso per la notizia che è stata annunciata nel primo pomeriggio di martedì 4 ottobre. Marc Marquez ha deciso di lasciare la Honda, ed al momento non sappiamo ancora quella che sarà la sua destinazione. Probabilmente, sarà la Ducati del Gresini Racing, anche se secondo la leggenda di Giacomo Agostini, potrebbero esserci anche altre possibilità.

Di certo, l’approdo di uno come il nativo di Cervera in un team privato, seppur molto professionale come quello di Nadia Padovani, fa strano a molte persone. Ricordiamo che il #93 ha rinunciato ai suoi 12,5 milioni di euro di stipendio lasciando la Honda, e non ci sono, almeno sulla carta, dei marchi disposti a sborsare una cifra di questo tipo per assicurarsi le sue prestazioni.

Infatti, Marquez non è più la certezza di prima dal punto di vista fisico, visto che ha subito tanti infortuni nel corso di questi anni, anche se la sua velocità continua ad essere una sicurezza. Tuttavia, come lui stesso ha dichiarato, gli basterebbe una sola caduta per compromettere tutto, ed è chiaro che investire tutti quei soldi, per una casa ufficiale, non è così automatico.

L’attesa per scoprire ciò che farà in futura è altissima, anche se sembra davvero scontato il suo passaggio al Gresini Racing per la prossima stagione di MotoGP. Come dicevamo in precedenza, ad avere un’idea leggermente differente è proprio il nostro Agostini, che verso Marc ha sempre dimostrato stima e rispetto.

MotoGP, Giacomo Agostini sorpreso da Marc Marquez

Marc Marquez è ancora il più forte dell’intera MotoGP, e le sue ultime prestazioni lo hanno confermato. Lo splendido podio di Motegi sotto la pioggia ci ha fatto capire quanto sia ancora in grado di fare la differenza, ed è per questo che in molti potrebbero essere interessati ad assicurarselo.

Tuttavia, da parte delle case ufficiali non ci sono state offerte, ed una delle possibilità è quella di vederlo al Gresini Racing nel 2024, per poi spostarsi in KTM già dal 2025. La casa di Mattighofen ha fatto passi da gigante in questa stagione, ma la performance strepitosa di Dani Pedrosa ha dimostrato che serve un fenomeno alla guida della moto austriaca per iniziare a vincere. Brad Binder è un ottimo pilota, ma occorre qualcuno che possa fare ancor di più la differenza.

La KTM punta forte su Pedro Acosta, che debutterà in MotoGP nel 2024, ma è possibile che anche Marc sia nel mirino di questo marchio. Agostini, nelle ore successive alla notizia dell’addio di Marquez alla Honda, ha avanzato un’ipotesi clamorosa, relativa ad un passaggio diretto del nativo di Cervera dal colosso giapponese alla stessa KTM.

Ecco le sue parole ed il suo grande sospetto: “Marc è l’unico pilota al mondo che ha deciso di lasciare la Honda, pensavo che rimanesse con le garanzie che gli ha dato la più grande casa motociclistica del mondo. Con i loro motori si vince ancora in F1. Poi c’è il discorso dell’ingaggio: chi paga i suoi 12 milioni di euro e mezzo all’anno? Qui c’è qualcosa che non mi quadra, che ci sta sfuggendo“.

Agostini ha poi affermato che la scelta di Marc avrebbe senso solo se passasse alla KTM senza andare in Gresini Racing: “Avrebbe senso solo se andasse in KTM, dovrebbero fare a meno di due piloti in quel caso, ma pagandoli non ci sarebbero problemi. Se devo essere onesto, io Marquez in Gresini, senza una moto ufficiale e senza soldi, non riesco proprio a vedercelo“.