Marquez, subito una tegola in Ducati? La notizia è pessima

Marc Marquez andrà al Gresini Racing nel 2024, ma c’è subito una notizia negativa. Ecco cosa è successo e cosa gli mancherà.

Martedì 4 di ottobre è arrivata una notizia che era nell’aria da tempo, ma sentirla in modo ufficiale ha fatto un effetto strano a tutti. Marc Marquez lascerà la Repsol Honda HRC alla fine del 2024, ed al 99,99% sarà un nuovo pilota Ducati, andandosi a legare al Gresini Racing. Attualmente, manca solo l’ufficialità del suo passaggio al team di Nadia Padovani, nel quale farà coppia con suo fratello Alex.

Lo stesso Marc ha detto di aver scelto con la testa e non con il cuore, dal momento che il suo legame con la Honda è durato 10 anni esatti. Con la casa dell’Ala Dorata è stato vinto di tutto e di più, e non è facile dire addio ad una squadra con la quale, nonostante alcuni anni difficili, si è condiviso così tanto.

Marquez ora è pronto per rimettersi in gioco, e le ultime gare hanno fatto capire che per il mondiale bisognerà fare i conti anche con lui. Il nativo di Cervera, accoppiato ad una Desmosedici, fa già paura alla concorrenza, ma nelle ultime ore è arrivata una notizia che di certo non renderà felice la leggenda spagnola.

Marquez, ecco cosa accadrà con il passaggio in Ducati

Qualche tempo fa, si era parlato del fatto che Marc Marquez avrebbe potuto portare con lui anche alcuni uomini chiave come Santi Hernandez, con il quale ha lavorato da sempre in Honda. Tuttavia, secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, ciò non accadrà affatto.

Pare che Hernandez ed i suoi collaboratori resteranno in Honda, lasciando Marc “da solo” al Gresini Racing, lavorando con persone con le quali non ha mai avuto rapporti. Tuttavia, sembra che la scelta non sia stata presa da Hernandez e colleghi o dalla Honda, ma pare sia stata la stessa Ducati a non volerli con lui. Infatti, l’obiettivo della casa di Borgo Panigale è quello di non mostrare tutti i suoi segreti, che l’hanno resa la moto migliore di tutta la griglia.

Ricordiamo che Marquez non ha un futuro garantito in Ducati, visto che già dal 2025 potrebbe passare alla KTM. Accogliere nel team Gresini Hernandez ed i suoi collaboratori sarebbe potuto significare lo svelamento dei segreti tecnici della Desmosedici, ed è l’ultima cosa che la casa emiliana vuole in questo momento.

Si tratta di una strategia che può apparire dura, ma che tutti i marchi prenderebbero. Marc ha un talento tale che è in grado di imparare a restare nel box anche con altre persone, ma va detto che per un tipo abitudinario come lui non sarà così facile immergersi in un nuovo meccanismo.

Al momento, è certo che Marc prenderà il posto di Fabio Di Giannantonio, che ha come capotecnico Frankie Carchedi, ed è probabile che sia lui il capotecnico futuro del nativo di Cervera. In tal senso, avremo aggiornamenti solo in futuro, ma non ci sono dubbi sul fatto che la nuova stagione porterà grandi novità.