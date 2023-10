Marquez, clamoroso annuncio della Honda: adesso è finalmente ufficiale

Dopo tanta attesa, è arrivata la notizia relativa al futuro di Marc Marquez, con la Honda che ha comunicato tutto proprio ora.

Del futuro di Marc Marquez si parla ormai da tantissimo tempo, ed ora è stata finalmenta data la notizia tanto attesa. Il rapporto tra lo spagnolo e la Honda si concluderà alla fine del 2023, dopo esattamente 11 stagioni trascorse assieme, che hanno fruttato titoli a non finire.

L’otto volte campione del mondo, a questo punto, sarà in pista nel 2024 con il Gresini Racing, anche se per il momento non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale. Il nativo di Cervera ha optato per la scelta più saggia, visto che la guida di una Desmosedici, seppure di un anno più vecchia, può fare la differenza.

Marquez, l’addio alla Honda è un evento storico

Il comunicato rilasciato dalla Honda Racing Corporation ha annunciato il divorzio con Marc Marquez, ed il 4 di ottobre del 2023 resterà una data storica per la MotoGP. Secondo quanto riportato nella nota del colosso giapponese, l’addio è stato deciso di comune accordo, anche se è ovvio che la decisione più netta sia stata presa dal nativo di Cervera, che ora può pensare di iniziare una nuova fase di carriera.

L’addio era comunque nell’aria, anche se negli ultimi giorni, c’era chi pensava che Marc potesse continuare a gareggiare con la casa dell’Ala Dorata. Invece, il podio conquistato a Motegi è stato una sorta di addio, che si è poi concretizzato in questa giornata, di cui si continuerà a parlare per tanto tempo.

Marquez ha vinto sei titoli in MotoGP con la Honda, imponendosi in ben 59 gare. Si tratta di numeri da record, che sarebbero potuti essere ben più ampi se non ci fosse stato il drammatico infortunio del 2020, che alla lunga ha portato alla crisi tecnica del marchio nipponico ed anche alla rottura dei rapporti.

A questo punto, è praticamente certo che Marc correrà con il Gresini Racing, facendo il proprio esordio sulla Ducati. Di sicuro, questa è una notizia esaltante per la MotoGP, visto che il nativo di Cervera potrà tornare tra i protagonisti. Suo fratello Alex è arrivato nel team di Nadia Padovani ad inizio anno, ottenendo la pole position in Argentina e la vittoria nella Sprint Race di Silverstone.

Ciò significa che il due volte campione del mondo si è adattato bene, e considerando che non ha lo stesso talento del fratello, c’è da aspettarsi un Marc scatenato in chiave 2024, che punterà subito a vincere. Si tratterà di una sfida epica, e ci viene già in mente un confronto di altissimo livello contro Pecco Bagnaia e Jorge Martin, che comunque avranno a disposizione una moto ufficiale e più nuova.

Nel caso in cui Jorge non dovesse farcela quest’anno, Marc potrà puntare a diventare il primo a vincere un titolo di MotoGP su una moto satellite, e considerando il talento di cui è dotato, non ci soprenderemmo nel caso in cui dovesse accadere. La MotoGP può pensare di tornare ai livelli del passato.