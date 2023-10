Marquez mette pressione a Bagnaia: ora Pecco non può sbagliare

Marc Marquez ha parlato della sfida mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, e di certo non ha calmato le acque.

La MotoGP si prepara a regalarci un fine di stagione a dir poco esaltante, con Pecco Bagnaia ed Jorge Martin vicini nel mondiale. Con loro due, sul podio di Motegi, è salito anche un Marc Marquez tornato a far sognare, che ha concluso al terzo posto dopo aver messo in mostra una guida funambolica sulla pioggia.

Come ben sappiamo, la Honda è ben lungi dall’essere la moto migliore, ma nelle ultime tappe il nativo di Cervera ha fatto miracoli. Già in India aveva chiuso terzo nella Sprint Race, mentre a Misano era giunto settimo rifilando ben venti secondi ai suoi compagni di squadra, facendo una differenza esagerata.

La Ducati è il mezzo tecnico di riferimento, ed è quello a cui Marquez sta puntando in chiave futura. Con Bagnaia e Martin potrebbe esserci anche lui a giocarsela il prossimo anno se dovesse riuscire a legarsi con il Gresini Racing, con il quale correrebbe però con la moto dell’anno 2023 e non con la Desmosedici GP24, che sarà affidata solo al team ufficiale ed alla Pramac.

In questi giorni, le trattative tra Marc ed il team di Nadia Padovani stanno andando avanti, anche se non sarà facile uscire dal contratto milionario con la Honda, che gli garantisce 12,5 milioni di euro a stagione e che sarà valido anche per il prossimo anno. Nel frattempo, l’otto volte campione del mondo ha detto la sua sulla sfida per il titolo mondiale, e di certo non ha rassicurato Bagnaia in vista del rush finale.

Marquez, ecco le sue parole sulla sfida mondiale

La stagione di MotoGP targata 2023 non ha mai visto Marc Marquez come un reale protagonista, tra le tante gare che ha dovuto saltare per infortuni e la crisi tecnica della Honda. Tuttavia, se i progressi della RC213V si dovessero confermare, potrebbe fare da arbitro in vista della parte finale di campionato, con alcune piste che sono a lui molto congeniali che stanno per arrivare.

La sfida è chiaramente racchiusa alle Ducati di Pecco Bagnaia ed Jorge Martin, ormai separati da soli 3 punti in classifica. Il campione del mondo ha gettato via il gran vantaggio che aveva accumulato a seguito della caduta di Barcellona, che sicuramente ha creato anche qualche contraccolpo psicologico. Per contro, Martin è diventato una furia a partire da Misano, ed ha imposto un rendimento che nessuno è stato in grado di tenere.

L’alfiere del team Pramac ha vinto le ultime tre Sprint Race, portando a casa anche due vittorie a Misano ed a Motegi ed il secondo posto in India. A pesare e non poco sulla classifica di Bagnaia ci pensa quel ritiro arrivato in India, in un momento in cui poteva allungare sul suo rivale per il mondiale e dargli una bella mazzata.

Quella caduta non ci voleva, ed ora la pressione è tutta su di lui. A pensarla in questo modo c’è anche Marquez, che ha parlato alla stampa del duello mondiale dopo il GP del Giappone. Secondo il nativo di Cervera, Martin non ha nulla da perdere, e questo gli permetterà di affrontare le ultime gare con più calma.

Ecco le sue parole: “Credo che Pecco e Jorge abbiano una velocità molto simile, ma Martin non ha nulla da perdere mentre Bagnaia è obbligato a vincere. Martin non è un pilota ufficiale, non è il campione del mondo in carica, se vince o arriva al secondo posto non gli cambia nulla. Pecco, invece, deve vincere qualsiasi cosa accada“.