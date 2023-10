Leclerc si inchina a Verstappen: le sue parole sono un’investitura

Charles Leclerc ha parlato alla stampa nel giovedì di Losail, lodando quanto fatto da Max Verstappen. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio del Qatar che si terrà in questo fine settimana sarà molto interessante per tanti motivi, con Charles Leclerc e la Ferrari attesi tra i protagonisti. Prima di tutto, ci sarà da tenere d’occhio delle temperature estreme, che andranno ben oltre i 40 gradi in momenti come la sessione di prove libere del venerdì pomeriggio o nello Sprint Shootout del sabato.

Per fortuna, sia la qualifica che la Sprint Race, così come la gara domenicale, si terranno in notturna, con temperature di qualche grado inferiore, ma sempre molto impegnative da affrontare. Max Verstappen può vincere il mondiale già al sabato, cosa che lo farebbe entrare ancor di più nella storia.

Infatti, facendolo eguaglierebbe Michael Schumacher, che riuscì a chiudere i conti con sei gare di anticipo nel 2002, quando si impose in Francia, il 21 di luglio di quell’anno. Sembrava impossibile poter vincere il mondiale con così tanto anticipo, ma la superiorità dell’olandese ha portato anche a questo.

La Ferrari arriva in Qatar non con l’obiettivo di battere Super Max e la Red Bull, che oggettivamente sono fuori portata. Tuttavia, Leclerc e Carlos Sainz dovranno dare il massimo per sfidare la Mercedes, in una battaglia per il secondo posto nel mondiale costruttori che appassiona tutti.

Dopo una lunga rimonta, la Scuderia modenese è tornata a -20 dal team di Brackley, che sino a poche gare sembrava certa della piazza d’onore. Fuori dai giochi invece l’Aston Martin, che dovrà guardarsi dalla rimonta della McLaren e cercare di difendere il quarto posto, un brodino considerando com’era iniziata la stagione.

Leclerc, ecco le sue parole su Verstappen

Il Gran Premio del Qatar si è corso solamente nel 2021, con le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc che non furono protagoniste. Lo spagnolo chiuse con una modesta settima posizione, seguito dal compagno di squadra, ed entrambi si presero quasi un giro dalla Mercedes di Lewis Hamilton che vinse la gara.

Due anni dopo, il padrone della F1 è differente, e risponde al nome di Max Verstappen, diventato il nemico numero 1 dello spettacolo. Con Super Max, infatti, tutti gli altri sono condannati a lottare per la seconda posizione, dal momento che lui e la sua Red Bull si sono imposti quasi su tutte le piste.

La Ferrari sa che deve trovare costanza e competitività per pensare di sfidare l’olandese l’anno prossimo, con Leclerc che ci ha tenuto a fare i complimenti allo storico rivale, con il quale si è sfidato sin da quando era un bambino. Nell’intervista concessa a “SKY Sport F1“, il monegasco ha detto la sua.

Ecco le sue parole: “Il titolo di Max? Beh, è stato bravissimo, corriamo insieme sin dai tempi dei kart, ormai è solo una questione di tempo prima di vincere il terzo. Se lo merita pineamnete perché ha fatto una stagione incredibile, lui è stato sempre consistente in ogni condizione e su tutte le piste. Se lo merita tutto“.