F1, sta per cambiare davvero tutto: un gigante vuole i diritti televisivi

Il mondiale di F1 potrebbe conoscere una vera e propria rivoluzione, dal momento che un colosso vuole acquistare i diritti TV.

La F1 è il campionato che genera più profitti al mondo, e sotto la gestione degli americani di Liberty Media, è davvero cambiato tutto. Il Circus è ora seguito in tutto il pianeta e non è più uno sport di nicchia, con gli autodromi che ormai ogni anno fanno registrare il tutto esaurito alle varie gare.

Tuttavia, la F1 sta affrontando un periodo di calo di ascolti, a seguito dei campionati che sono sempre più noiosi e scontati. In queste ultime ore, è rimbalzata una notizia che avrebbe del clamoroso se confermata, e che può portare verso un modo del tutto nuovo di vedere le gare.

F1, la Apple vuole i diritti televisivi per 2 miliardi di dollari

Il mondiale di F1 sta facendo registrare un calo di appeal, e tutto è legato al dominio della Red Bull e di Max Verstappen, che non danno speranze ai rivali. Tutto ciò era prevedibile, ed il boom dettato dal 2021 e da quella splendida lotta tra l’olandese e Lewis Hamilton sta rischiando di svanire in poco tempo.

Si tratta di una brutta gatta da pelare per Stefano Domenicali e Liberty Media, anche se ci sono altri segnali che invece sono positivi. In primis, l’ingresso di nuovi marchi, come l’Audi che arriverà nel 2026 ed anche quello di Andretti-Cadillac, che dovrebbe fare il proprio debutto nel 2025 dopo l’approvazione del progetto da parte della FIA.

Inoltre, ora c’è anche un’altra enorme novità che riguarda i diritti televisivi, con la Apple che li vuole acquistare per 2 miliardi di dollari. Il colosso americano, fondato da Steve Jobs, ha intenzione di ampliare i propri investimenti, e già lo scorso anno si era intravisto qualcosa nel finale di stagione.

A dare la bandiera a scacchi del GP degli Stati Uniti, in quel di Austin, era stato il CEO di Apple, vale a dire Tim Cook. Probabilmente, è da quel momento che qualcosa ha iniziato a muoversi, ed ora sembra che la situazione si stia facendo più chiara. La notizia è stata rilanciata da “BusinessF1“, una fonte solitamente molto affidabile in questa tipologia di affari.

L’azienda di Cupertino, in California, avrebbe fatto un’offerta ufficiale a Liberty Media per avere i diritti in esclusiva. A questo punto, c’è da chiedersi se e quando ciò avverrà, e soprattutto, come sarà possibile seguire la F1 in futuro. Le ipotesi, come riportato da “Motorsport.com“, sembrano essere due.

In primis, potrebbero mostrare le gare solamente in streaming tramite i propri server, oppure subappaltare tutto alle televisioni. Al momento, dare una risposta di questo tipo è impossibile, ma è chiaro che l’arrivo di Apple porterebbe ad una vera e propria rivoluzione nel seguire le gare.

In Italia, tanto per fare un esempio pratico, i GP non vengono più trasmessi in chiaro ed in diretta, per un’intera stagione, dal lontano 2012, quando alla RAI subentrò SKY Sport. Qualche tempo fa si era parlato di un nuovo interesse della TV nazionale, ma in seguito non se ne è saputo più nulla.