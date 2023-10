Leclerc può lasciare la Ferrari? Le sue parole spaventano tutti

Charles Leclerc sta per concludere il suo quinto anno in Ferrari, ed il mondiale è ancora un miraggio. Le sue parole sono preoccupanti.

Per Charles Leclerc la quinta stagione in Ferrari sta volgendo al termine, e quella del 2023 è una delle annate peggiori da quando corre per la Scuderia modenese. Sino ad oggi, non è arrivata nessuna vittoria, con soli tre piazzamenti sul podio e tanti bocconi amari da ingoiare, mentre Carlos Sainz ha trionfato a Singapore.

Il monegasco non ha mai trovato un feeling ideale con la SF-23, una monoposto difficile da portare al limite e da gestire, che nella seconda parte di stagione ha esaltato maggiormente il suo compagno di squadra. Tuttavia, il nuovo fondo portato in Giappone ha dato buoni risultati, con Charles che è tornato competitivo, anche se fare più del quarto posto è risultato impossibile.

Leclerc inizia a scalpitare per arrivare a giocarsi qualcosa di importante, soprattutto vedendo ciò che sta facendo il suo grande rivali e parietà Max Verstappen, con il quale si è duramente sfidato sin dalle categorie minori. L’olandese, dotato di un talento sopraffino ed alla guida di una Red Bull imbattibile, vincerà in questo week-end il suo terzo titolo mondiale, e lo farà ancora una volta con diverse gare di anticipo.

Charles, invece, è a secco di vittorie dal 10 di luglio dello scorso anno, quando si impose al GP d’Austria, prima che la situazione iniziasse a precipitare. La Ferrari contava molto sulla rivoluzione tecnica del 2022 per tornare al top, e va detto che tutto sembrava promettere bene.

Le prime gare gli avevano consentito di scappare via in classifica, ma poi si è capito che era solo un’illusione. La Ferrari si è del tutto sciolta tra problemi di affidabilità, errori dei piloti e di strategia e sviluppi errati, sino all’incubo di questa SF-23 che solo nelle ultime gare ha iniziato a far vedere qualcosa di più interessante.

Leclerc, ecco le sue parole sul futuro in Ferrari

Il contratto che lega Charles Leclerc alla Ferrari scadrà nel 2024, e per il momento, non c’è ancora stato un rinnovo. Tutto lascia pensare che ciò avverrà e che se ne inizierà a parlare molto presto, soprattutto visto l’ottimo rapporto che il monegasco ha con il team principal Frederic Vasseur.

Charles inizia ad aver bisogno di un mezzo che possa essere competitivo, anche se di alternative non ce ne sono. La Mercedes ha rinnovato sino a fine 2025 con Lewis Hamilton e George Russell, ed una delle poche carte del principino era proprio quella del team di Brackley, nel caso in cui il sette volte iridato si fosse ritirato.

In un’intervista concessa a “The-Race.com” il pilota della Ferrari ha parlato del suo futuro, ed ha menzionato una piccola possibilità di dire addio al Cavallino, nel caso in cui si ritrovasse a non credere più nel progetto. Tuttavia, al momento la situazione, secondo il suo parere, è ben diversa.

Ecco le parole di Leclerc che non lasciano tranquilli i tifosi: “Se non crederò più nel progetto, probabilmente sarà il momento in cui dovrò andare via. In queste situazioni, non riesci più a tirare fuori il meglio da te stesso, ed in cui non riesci ad aiutare la tua squadra nel modo in cui avrebbe bisogno“.

Il monegasco ha poi affermato che quel giorno non è di certo oggi: “Al momento, non è assolutamente così. Credo nel progetto come mai era accaduto in passato, soprattutto da quando è arrivato Fred. Per il momento, la situazione è molto chiara, ed è ovvio che io voglia vincere. Credo nel nostro progetto e sono certo del fatto che stiamo lavorando nella direzione giusta“.