Quanto consuma una Ducati? Ecco il dato che vi lascerà di sasso

La Ducati è uno dei marchi a due ruote più amati, ed oggi vi parleremo dei consumi di uno dei modelli. Tutti i dettagli.

Tra gli orgogli italiani delle due e delle quattro ruote entra di diritto la Ducati, che sta scrivendo la storia per ciò che riguarda il motociclismo. Nel 2022, la casa di Borgo Panigale ha dominato la scena in MotoGP ed in Superbike, con Pecco Bagnaia ed Alvaro Bautista campioni del mondo.

In questo 2023 stanno per arrivare i rispettivi bis, anche se Pecco deve ancora guardarsi dal tentativo di rimonta di Jorge Martin, che comunque guida a sua volta una Ducati. I successi sulle piste si fanno sentire anche sulle vendite del prodotti stradali, che è cresciuta a livelli esponenziali in questi ultimi anni.

Ducati, ecco quanto consuma la moto di Borgo Panigale

Parlare dei consumi di una moto, così come di un’auto, non è sempre scontato, dal momento che ogni modello di uno stesso marchio ha le sue caratteristiche. Quest’oggi, abbiamo scelto la Ducati Multistrada 950 per ciò che riguarda i consumi della casa di Borgo Panigale, dal momento che è il modello con il maggior numero di informazioni a riguardo.

Secondo quanto riportato dal “Motorbox.com“, i consumi della Ducati Multistrada sono ottimi, ed in media si attestano sui 5 litri per 100 km, con alcune punte di 5,5 litri, ma relative all’uso all’interno delle città, dove ovviamente si accelera e frena molto più spesso aumentando di gran lunga il consumo di carburante.

C’è da dire che questo modello offre ottimi consumi pur con prestazioni di altissimo livello, visto che la velocità massima sfiora i 220 km/h, con circa 4 secondi che vengono impiegati per toccare i 100 km/h partendo da fermi. Se state cercando una moto veloce e che non consumi troppo, questa è la scelta giusta per voi.