Kawasaki, edizione speciale da soli 10 modelli per questo mito senza tempo: appassionati in delirio

Un modello unico di Kawasaki sta per essere messo sul mercato, ma è davvero dura acquistarlo. Tutto sulla nuova creatura.

La stagione di Superbike 2023 è davvero da incubo per il marchio Kawasaki, che non ha ottenuto grandi risultati. Jonathan Rea, con una prova di orgoglio, si è preso la prima vittoria in Gara 1 a Most, ma per il resto, questa moto non sta regalando gioie, ed è ben lontana dalla concorrenza.

Rea era abituato a dominare la scena, e così ha fatto dal 2015 al 2020, ma in seguito, prima la Yamaha con Toprak Razgatlioglu, poi la Ducati con Alvaro Bautista hanno deciso di salire in cattedra, imponendo la loro dittatura, complicando la vita alla casa nipponica.

Nonostante questa crisi tecnica e di risultati, la Kawasaki ha deciso di realizzare un modello speciale, dedicato alla Superbike ed alla moto da gara. A questo punto, andiamo a vedere come sarà il gioiello, che verrà proposto in serie limitata a soli 10 esemplari, con un prezzo da capogiro.

Kawasaki, scopriamo la nuova Ninja ZX-10RR WSBK

La Kawasaki ha una storia vincente nel mondo della Superbike, ed in queste ore, è stato svelato ufficialmente un modello che si ispira al campionato dedicato alle derivate di serie. Stiamo parlando della Ninja ZX-10RR WSBK, e l’acronimo finale, oltre alla sua livrea ed alle linee “da corsa”, rendono bene l’idea del mondiale a cui prende parte la casa giapponese.

La versione in questione è quella più sportiva in assoluto della serie Ninja, che si differenzia per alcuni aspetti dai modelli più da strada. Prima di tutto, si notano i cerchi Marchesini, e si aggiungono anche le bielle in titanio che permettono di raggiungere una potenza massima strabiliante per una moto, pari a ben 214 cavalli quando l’airbox è in pressione.

Il terminale di scarico è di marca Akrapovic, che li realizza per molte auto e moto da corsa, regalando un sound ancor più spettacolare. Il cupolino è fumè, mentre sul serbatoio viene aggiunta una targhetta su cui è riportato il numero di matricola. Va detto che la Kawasaki ha pensato proprio a tutto, con l’obiettivo di coccolare i propri clienti, regalando a coloro che la acquisteranno alcuni gadget da collezione.

Si tratta di due certificati di autenticità con le firme dei piloti Jonathan Rea e Sam Lowes, ma anche un portachiavi personalizzato ed un portafogli, con un set di adesivi con i numeri dei rider, ovvero il 65 di Rea ed il 22 con il quale gareggia Lowes. C’è anche un blocco di vetro con la silhouette in laser della moto, in un kit davvero da appassionati, che tutti vorranno possedere assieme alla splendida moto.

La moto di cui vi stiamo parlando sarà costruita in Germania, ed il prezzo è molto elevato, pari a 33.145 euro, che per una moto son davvero molti. Sono circa 3.000 euro in più rispetto ad una versione base della RR, ma va detto che li vale tutti, anche per via della livrea quasi uguale a quella da corsa.