F1, Sainz punta la Red Bull: la Ferrari getta in guanto di sfida

Carlos Sainz ha interrotto il dominio Red Bull a Singapore, con la sua seconda vittoria in F1. Ora si punta al top.

Il mondiale di F1 targato 2023 ha visto la Red Bull dominare la scena, con Max Verstappen che in Qatar può vincere il terzo titolo di fila. Il team di Milton Keynes, con il trionfo dell’olandese in quel di Suzuka, si è portato a casa il sesto mondiale costruttori della propria storia, il secondo consecutivo, sancendo il proprio strapotere in questa nuova era del Circus.

La Ferrari ha iniziato la stagione presentando la SF-23 come un’auto da record, in grado di giocarsela per il mondiale sino in fondo. Tuttavia, i primi test in Bahrain hanno fatto vedere che non c’era storia, con la RB19 già troppo avanti, e con l’Aston Martin candidata al ruolo di seconda forza.

Effettivamente, la Ferrari ha disputato la prima parte di campionato come quarto team, soffrendo e non poco il confronto anche con la Mercedes. La SF-23 non si è dimostrata all’altezza della sua progenitrice, che lo scorso anno aveva lottato a lungo per il mondiale, prima che la Red Bull facesse il vuoto.

Tuttavia, a Maranello hanno attuato un percorso inverso rispetto al passato, facendo dei passi da gigante nella seconda parte di stagione. Carlos Sainz ha ottenuto la seconda vittoria in F1 a Singapore, rendendo la SF-23 una monoposto in grado di vincere una corsa. Fino a poco tempo fa, in pochissimi avrebbero scommesso su un qualcosa del genere, ma il duro lavoro ha pagato e non poco.

L’obiettivo per questo finale di stagione è strappare il secondo posto tra i costruttori alla Mercedes, che ha ormai solo 20 punti di vantaggio, mentre l’Aston Martin è ben staccata. Il Cavallino si avvicina al rush finale con tanta fiducia, anche se alcune piste potrebbero non essere favorevoli a questa vettura.

F1, Carlos Sainz punta dritto alla Red Bull

La F1 odierna è uno sport in cui recuperare un gap tecnico non è affatto facile, anche se la McLaren ci ha in parte dato prova del contrario. La Ferrari aveva iniziato la nuova era dell’effetto suolo come monoposto di riferimento, ma è poi crollata di fronte ai passi da gigante fatti dalla Red Bull.

L’uomo più ottimista del box è sicuramente Carlos Sainz, che sta disputando la sua miglior stagione da quando corre in F1. Parlando alla stampa nel corso del fine settimana di Suzuka, il figlio del due volte campione del mondo rally ha suonato la carica in vista del 2024.

Ecco le sue parole: “Quando siamo in una fase che precede l’inizio della stagione, sono sempre molto ottimista. Credo sia giusto esserlo, visto che le uniche vetture in grado di lottare con la Red Bull sono state le Ferrari negli ultimi due anni. Con le nuove regole, la Red Bull è diventata quasi imbattibile“.

Carlitos è però molto fiducioso, e lo ha ribadito dicendo: “Credo che se c’è una squadra in grado di battere la Red Bull, quella è la Ferrari. Sono nel posto migliore per riuscire ad essere competitivo nel 2024, a sei gare dalla fine abbiamo ancora tempo per capire cosa migliorare per presentarci nella migliore forma possibile all’inizio della nuova stagione“.

Sainz è convinto che la Ferrari abbia appreso tutto ciò che serviva per essere performante: “Sappiamo molto bene cosa ci manca, lo abbiamo capito ed identificato. Un’altra cosa è ovviamente la capacità di reagire ai problemi, dovremo capire se ce la faremo a farlo in tempo per la prima gara del 2024, solo il tempo ci darà una risposta in tal senso“.