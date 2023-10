Norris umilia Stroll, la frase è una batosta: volano stracci in F1

Arrivano delle parole forti da Lando Norris, che ha esaltato il lavoro della McLaren ed ha motivato il team a prendere l’Aston Martin.

La grande rivelazione di questo mondiale di F1 targato 2023 è senza dubbio la McLaren, che a partire dal Gran Premio d’Austria ha raddrizzato del tutto la proprio stagione. Lando Norris ha portato a casa ben quattro podi, giungendo secondo sia a Silverstone che in Ungheria, per poi ripetere questo piazzamento anche a Singapore e Suzuka.

La MCL60 era nata come una vettura a dir poco disastrosa, che non arrivava nemmeno in Q3 e che per quasi metà stagione è stata in lotta per le ultime posizioni. Tuttavia, il team principal Andrea Stella è stato di parola, dal momento che aveva previsto un avvio di campionato complicato, anticipando che gli sviluppi avrebbero cambiato tutto.

In effetti, la McLaren ha del tutto rivoluzionato la monoposto ed ora è la seconda forza, ed ha anche buttato via tanti punti tra Belgio ed Olanda, altrimenti sarebbe stata molto più vicina ai primi. A Singapore è arrivato un altro step evolutivo, e va detto che i risultati si sono subito visti.

Ad impressionare è stata la performance di Norris ed il primo posto di Oscar Piastri in Giappone, dove la McLaren ha staccato nettamente le sue concorrenti. Il britannico ha rifilato ben 24 secondi alla Ferrari di Charles Leclerc, mentre la Mercedes di Lewis Hamilton si è preso mezzo minuto dal connazionale. Con queste premesse, il 2024 potrebbe partire sotto ottimi auspici, ma prima c’è un obiettivo molto chiaro da raggiungere in questo finale di stagione.

Norris, le sue parole sono davvero dure

La classifica costruttori sorride e non poco alla McLaren, che ora è a caccia del quarto posto dell’Aston Martin. Grazie alla pazzesca crescita della MCL60 ed al crollo delle verdone, il gap si è ridotto a soli 49 punti, con Lando Norris che invece ha raggiunto e superato George Russell tra i piloti, mettendosi a caccia dei due della Ferrari.

Sino all’estate, sembrava impossibile pensare ad una classifica di questo tipo, ma con il duro lavoro sono stati raggiunti risultati di grande livello. Inoltre, la coppia di piloti è una delle migliori del Circus, con Lando che è ormai un top driver, mentre Oscar Piastri sta crescendo di domenica in domenica.

In un’intervista riportata da “Motorsport.com“, Norris ha mandato anche una frecciata a Lance Stroll, affermando come la sua squadra possa contare su due piloti. L’Aston, invece, ha solamente Fernando Alonso su cui contare, e difendere il quarto posto sarà molto difficile.

Ecco le parole di Norris: “Non pensavo che saremmo riusciti ad avvicinarci così tanto, ma credo che ora si possa davvero fare. Penso che in un paio di gare l’Aston Martin sarà più competitiva, ma credo che in questo momento siamo in vantaggio su quasi tutte le altre squadre. Noi siamo in grado di andar forte con due piloti, non tutti hanno questa possibilità. Possiamo aiutarci e spingerci a vicenda e ce la metteremo tutta“.