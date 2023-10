F1, GP Qatar: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La F1 torna in pista in Qatar dove Max Verstappen può chiudere i conti in chiave mondiale. Ecco gli orari del fine settimana.

Il mondiale di F1 torna in azione in questo fine settimana, nel quale si disputerà il Gran Premio del Qatar. Max Verstappen potrà vincere il titolo già nella Sprint Race del sabato, dal momento che gli basterà guadagnare almeno 3 punti su Sergio Perez. Considerando le difficoltà di Checo in questo ultimo periodo, è molto probabile che ciò accada già in questo week-end.

Da queste parti, si è corso solamente nel 2021, ed all’epoca dettò legge Lewis Hamilton che con la Mercedes fu imprendibile, facendo segnare la pole position e portando a casa anche la vittoria. Il secondo posto andò proprio a Verstappen, che dovette rimontare dopo essere stato penalizzato in qualifica per non aver rispettato la bandiera gialla.

Il debutto di Losail nel calendario di F1 è ricordato soprattutto per il podio di Fernando Alonso con l’Alpine, con lo spagnolo che tornò tra i grandi ad oltre sette anni dall’ultima volta. Farlo con l’Aston Martin quest’anno non sarà per niente facile, visto che dopo una prima parte di stagione brillante la verdona è letteralmente crollata e fatica anche ad entrare in top ten.

F1, orari ed informazioni sul GP del Qatar

Il mondiale di F1 ha siglato un accordo decennale con la pista di Losail, e ciò significa che dovremo abituarci a conoscere questa pista. Chi segue la MotoGP saprà a memoria la storia di questo tracciato, e va detto che per le monoposto è davvero una pista probante. La lunghezza è di 5,176 metri, con ben 16 curve che mettono alla prova piloti e vetture.

Infatti, l’impianto di Losail è dominato da curvoni veloci, destinati ad esaltare la Red Bull che con queste caratteristiche va a nozze. Tuttavia, ci attendiamo anche una bella prova da parte della McLaren, che con Lando Norris ed Oscar Piastri ha colto un eccellente doppio podio al GP del Giappone.

Uno dei confronti più interessanti da seguire sarà quello che coinvolge la Ferrari e la Mercedes, che lottano per il secondo posto tra i costruttori. Il team di Brackley è letteralmente crollato nelle ultime gare, e dall’estate in poi ha ottenuto un solo podio, con Lewis Hamilton terzo a Singapore.

Il sette volte campione del mondo della F1 è comunque salito al terzo posto nel mondiale, superando Fernando Alonso, immerso nella crisi dell’Aston Martin. Il britannico è a soli 33 punti da Sergio Perez, che con la Red Bull non sta sicuramente facendo vedere cose interessanti in questo periodo.

La Ferrari è comunque attesa ad una conferma, dal momento che Suzuka era la pista più ostica in calendario tra quelle rimaste. Il nuovo fondo sembra aver dato dei buoni risultati, con Charles Leclerc che ne ha beneficiato, riguadagnando quella fiducia nella monoposto che sembrava essere andata perdurta in questi ultimi mesi.

Ricordiamo che a Losail si correrà in notturna, e che al sabato ci sarà la Sprint Race, preceduta dall’apposito Sprint Shootout. Questo nuovo format ha debuttato quest’anno e non ha di certo portato ai risultati sperati, dal momento che contro la superiorità di Max Verstappen è troppo netta. Il mondiale è ormai cosa fatta.

Di seguito trovate gli orari televisivi di questo fine settimana

F1 GP Qatar orari TV su SKY

Venerdì 6 ottobre

Prove libere

15:30-16:30

Qualifiche

19:00-20:00

Sabato 7 ottobre

Sprint Shootout

15:00-16:00

Sprint Race

19:30

Domenica 8 ottobre

19:00

Orari TV GP Qatar su TV8

Sabato 7 ottobre

Sprint Shootout

19:30-20:30 in differita su TV8

Sprint Race

21:30 in differita su TV8

Domenica 8 ottobre