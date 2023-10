In arrivo una nuova Panda, sembra un piccolo SUV: il costo? Poco più di una Vespa

Il nome Panda ha fatto la storia delle quattro ruote, ma quella di cui vi stiamo per parlare è una versione davvero estrema.

Tra i nomi più importanti della storia delle quattro ruote c’è sicuramente quello della Panda, reso famoso dal marchio FIAT. Questo gioiellino italiano è nato nel 1980, e tre anni dopo fece il proprio debutto la versione 4×4, la quale è andata subito a ruba e che ancora oggi è amata da tutti.

Nel 2024 arriverà una nuova versione della Panda, che diventerà un SUV di Segmento B andandosi a rivoluzionare rispetto allo scorso modello. Tuttavia, oggi vi parleremo di una versione del tutto differente rispetto a quella che conosciamo, e che viene da un paese molto lontano dal nostro.

Panda, il nuovo modello cinese è davvero pazzesco

Le auto elettriche cinesi fanno sempre più paura, ed ora la Geely ha lanciato il nuovo modello di Panda Knight. Si tratta di una citycar, con il suo nome che non ha nulla a che vedere con quella prodotta dalla FIAT. Infatti, il nome gli è stato dato per via della somiglianza con il simpatico animale tipico proprio del paese del Dragone.

Va sottolineato come la Panda di casa Geely era già stata svelata, nella sua versione base, già alla fine del 2022, ma in questo caso parliamo della Knight, che si affaccia sul mondo dell’off-road. Tuttavia, si tratta comunque di una vettura che mantiene delle dimensioni compatte, in modo da potersi ben districare nel traffico delle grandi città cinesi.

La lunghezza è di 3,155 metri, con 1,565 metri di lunghezza ed 1,665 metri di larghezza. Il passo è di 2,015 metri, con il frontale che è stato leggermente ridisegnato e dei fari ancor più tondeggianti. I passaruota sono in plastica nera, con cerchi da 14 pollici, e c’è compreso anche un portapacchi sul tetto e persino una scaletta sul lato sinistro.

Parlando della motorizzazione, questa vettura è ovviamente ad emissioni zero, con un motore da 30 kW e 110 Nm di potenza massima. Esso è alimentato da una batteria con celle LFP, ovvero litio-ferro-fosfato da 17,03 kWh. Secondo quelli che sono i dati diffusi, è positivo sapere che c’è un’autonomia di 200 km con il ciclo cinese.

Uno dei suoi punti di forza è ovviamente il prezzo, visto che costa solo 7.000 euro, ovvero 53.900 yuan. Al momento, non si parla di un suo arrivo sul mercato europeo, anche se il mercato cinese si sta sviluppando molto in fretta e quindi potremmo anche vederla in futuro.