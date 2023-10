Arriva una nuova Abarth 600e? Le immagini sono davvero pazzesche

La Fiat ha tolto da poco i veli alla nuova 600e, ed ora c’è già chi ne sogna la versione Abarth. Ecco come può essere.

Legata da sempre alla Fiat è l’Abarth, che ha realizzato, nel corso della sua storia, tante elaborazione dei modelli della casa di Torino. Da qualche tempo a questa parte, lo Scorpione ha deciso di realizzare solo auto elettriche, una scelta che sicuramente non ha fatto troppo le gioie degli appassionati.

Infatti, tutti siamo abituati al sound da urlo delle Abarth, che hanno sempre dato l’idea di essere delle versioni più racing della Fiat. Tanto per farvi un esempio, la 500 ad emissioni zero dello Scorpione, presentata lo scorso anno, è stata sommersa di critiche, dal momento che non ha mai entusiasmato per via della sua alimentazione.

Abarth, ecco il sogno 600e che fa battere i cuori

Nel mese di luglio, la Fiat ha tolto i veli alla nuova 600e, ovvero un SUV di Segmento B sul quale punta molto. L’auto è ordinabile ormai da quasi tre mesi ed è possibile acquistarla per chi lo volesse, anche se c’è da dire che i prezzi, che partono da oltre 35.000 euro, non sono di certo così accomodanti. Vi starete chiedendo cosa c’entri il marchio Abarth con tutto questo, ed è qui che si inizia a pensare ad un progetto davvero ambizioso, ma che presto potrebbe davvero diventare realtà.

Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, viene messo in mostra un render di un’Abarth 600e, che è stato, in quale modo, anticipato dal CEO della Fiat, ovvero Olivier Francois. Il manager aveva parlato di una possibile realizzazione di questo modello, definendolo come un’opzione “logica” da percorrere per il futuro.

Secondo le indiscrezioni, la 600e firmata dallo Scorpione potrebbe arrivare nel 2025, come se prima occorresse attendere i riscontri sulle vendite del modello base firmato dalla Fiat. Secondo quelle che sono le prime voci che stanno circolando, questa nuova creatura non starebbe ottenendo risultati esaltanti, ma a quel prezzo la cosa non ci sorprende.

Per il momento, com’è ovvio che sia, non abbiamo grandi informazioni su quelle che potrebbero essere le sue forme. Ci viene scontato pensare ad un design molto più aggressivo e sportivo, nel pieno stile dello storico elaboratore, ma la notizia che può far piacere agli appassionati è quella che riguarda la motorizzazione.

Infatti, l’Abarth potrebbe produrne una anche a benzina, nonostante la precedente comunicazione relativa alla produzione di sole auto elettriche per presente e futuro. La stessa cosa è accaduta per il modello lanciato dalla Fiat, che non si è limitata solamente alla versione ad emissioni zero, una scelta a dir poco saggia.

In queste settimane è stata svelata la 600 Hybrid, con un prezzo che partirà da circa 19.000 euro, consentendo un risparmio non da poco a chi vuole acquistare questo bel B-SUV. Nel frattempo, godetevi queste immagini davvero splendide che riguardano la versione dello Scorpione, in attesa di saperne qualcosa in più sul modello che potrebbe arrivare tra qualche anno.