Lancia, un’auto da Oscar: il modello che ha stregato pure Hollywood

La Lancia è un marchio storico e che ha realizzato auto di altissimo livello. Quella di cui vi stiamo per parlare è davvero assurda.

Tra i costruttori di auto più amati del nostro paese non può non rientrare la Lancia, che ha prodotto vetture storiche nel corso della sua esistenza. Dopo un periodo difficile, il gruppo Stellantis ha deciso di rilanciare la casa di Torino, con un programma decennale che scatterà proprio il prossimo anno.

La prima auto che sarà immessa sul mercato sarà la nuova Ypsilon, disponibile sia a benzina che elettrica. Tuttavia, dal 2026, con l’unveiling della nuova Lancia Gamma, saranno disponibili vetture solo ad emissioni zero. Due anni dopo toccherà anche alla nuova Delta, ed è proprio di lei e di un modello di qualche anno fa che oggi abbiamo intenzione di parlarvi. La storia è pazzesca.

Lancia, la Delta che fece innamorare anche i registi

Il modello più famoso del marchio Lancia è quasi certamente la Delta, che è diventata famosa in tutto il mondo per le vittorie nel mondiale rally. La casa italiana, con la splendida S4 Integrale e la Integrale Evoluzione, fece la storia dello sterrato, con diversi titoli mondiali conquistati a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, con al volante anche una nostra leggenda come Miki Biasion.

Dopo la chiusura della squadra corse, la casa torinese è andata in declino, ma tra i modelli più interessanti del nuovo millennio non può non rientrare la Delta che fu svelata nel 2008. Si trattò di un’auto di Segmento C che fu prodotta dal giugno di quell’anno sino alla primavera del 2014, a testimonianza di un grande successo.

La sua costruzione avvenne nello stabilimento Fiat di Cassino a Pedimonte San Germano, nel Lazio. Nel listino, la nuova Lancia Delta ha sostituito quella di seconda generazione, la quale uscì di produzione nel 1999. La Delta di cui stiamo parlando fu venduta anche in Irlanda e nel Regno Unito con il marchio Chrysler a partire dal 2011.

Nel 2003 fu anticipata dal concept Stilnovo, e la versione definitiva fu davvero un grande successo. Le sue linee sono davvero splendide ed eleganti, a conferma di quanto questo marchio tenesse a tali canoni. La sua bellezza, per chi non lo ricordasse, è stata in grado di attirare anche un regista del calibro di Ron Howard, ovvero colui che diresse Rush, il film sul mondiale di F1 targato 1976 e che raccontò della sfida tra Niki Lauda e James Hunt.

Infatti, la casa torinese fornì la Delta per girare il film “Angeli e Demoni”, interpretato, tra gli altri, anche da Tom Hanks. Il regista, ovvero il suddetto Howard, girò anche uno spot pubblicitario per il lancio del nuovo motore a benzina 1.8 turbo da ben 200 cavalli, utilizzando le sequenze del film stesso.

Chi conosce questa pellicola, ricorderà che la Delta è stata utilizzata per alcune scene girate per le strade di Roma, a conferma di quanto l’intero cast rimase stregato dalle forme. La Delta, come detto, è uscita dalla produzione nel 2014, ed ora, nel 2028, tornerà ad emozionare tutti gli appassionati.