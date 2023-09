MotoGP GP Giappone, Sprint Race: Martin imprendibile, Bagnaia sul podio

Jorge Martin ora sogna il titolo della MotoGP ed è vicinissimo a Bagnaia, che non va oltre il terzo posto. Binder secondo.

Il fine settimana del Gran Premio del Giappone della MotoGP è iniziato nel modo migliore possibile per Jorge Martin, che ha dominato la Sprint Race di Motegi. Il rider della Ducati Pramac ha fatto segnare la pole position con tanto di record della pista, ottenuto in una qualifica in cui non ha avuto rivali.

Nel corso della “garetta” del sabato ha subito fatto il vuoto nei confronti della concorrenza, con il solo Brad Binder su KTM che ha provato a dar battaglia. Il rider sudafricano è andato molto forte per tutto il fine settimana, ma non ne ha avuto per contrastare Martin, che dalla seconda metà di gara ha preso il largo lasciando tutti al palo.

Il podio lo ha completato Pecco Bagnaia, che ora vede la sua leadership iridata vacillare in maniera preoccupante. Il campione del mondo della MotoGP ha solo 8 punti da difendere sul rivale del team di Paolo Campinoti, che sta imprimendo un ritmo forsennato nel momento più importante della stagione.

Bagnaia era andato molto forte nelle prove libere e sembrava pronto per sfidare Martin, ma la realtà è stata ben diversa in questa gara. Bello il quarto posto di Jack Miller, che dopo un periodo da incubo è tornato protagonista, proprio sulla pista in cui, un anno fa, ottenne la sua ultima vittoria in top class.

La Pramac completa la sua ottima giornata con il quinto posto portato a casa da Johann Zarco, anche lui in ripresa dopo una fetta di stagione a dir poco negativa. Non ha mai avuto il passo Marco Bezzecchi, che è giunto in sesta posizione con la prima delle Ducati del Mooney VR46 Racing Team, seguito da un Marc Marquez a dir poco eccezionale.

Il nativo di Cervera ha portato a punti la Honda, un risultato di tutto rispetto con la RC213V. Marquez ha dimostrato di poter fare ancora tanta differenza, ed ha preceduto un Fabio Di Giannantonio molto positivo con la Ducati del Gresini Racing, proprio quella a cui il #93 è candidato in vista del prossimo anno. La top ten è stata completata dalle deludenti Aprilia di Maverick Vinales e Raul Fernandez.

MotoGP, Martin inarrivabile sin dalla partenza

Jorge Martin ha messo a referto il record della pista di Motegi per quanto riguarda la MotoGP in qualifica, ed è stato una furia anche in gara. Bravissimo Brad Binder che con la KTM ha azzeccato la solita partenza perfetta, ponendosi subito all’inseguimento dello spagnolo, del quale ha tenuto il ritmo nella prima metà della corsa.

Tuttavia, un paio di warning per track limits hanno convinto il sudafricano a non esagerare, blindando comunque una seconda posizione di tutto rispetto. La KTM è cresciuta tantissimo come dimostra anche Jack Miller, che dopo mesi di sofferenza è stato ottimo protagonista a Motegi.

Pecco Bagnaia ora inizia ad aver timore di Martin, perché quel vantaggio che prima di Barcellona sembrava così ampio, è ora ridotto a sole 8 lunghezze. Il campione del mondo della MotoGP non ha più trovato quel feeling mostruoso in staccata con la sua Ducati dopo la caduta in Spagna, ed ora ha bisogno di trovare soluzioni in poco tempo.

Il Gran Premio del Giappone potrebbe addirittura sancire il sorpasso, il che significherebbe un campionato sempre più aperto. Martin ora ci crede ed è sempre più lanciato verso un qualcosa a cui in pochi avrebbero creduto sino a poco fa. Alle 08:00 di domani ora italiana la partenza della gara.