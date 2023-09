Bagnaia torna a sorridere a Motegi: ecco perché è di nuovo competitivo

Pecco Bagnaia ha chiuso al secondo posto le prove libere del GP del Giappone, dove pare in forma. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio del Giappone che si disputerà domenica sul tracciato di Motegi è iniziato nel segno della KTM di Brad Binder, che è stato il più veloce nelle prove libere del venerdì. Il rider sudafricano ha girato in 1’43”889, tenendo dietro la Ducati di Pecco Bagnaia, che pare essere partito con il piede giusto.

Il campione del mondo ha spiegato di aver ritrovato il feeling perduto in staccata, e questo può fare la differenza in vista del proseguimento del week-end ed anche del campionato. Jorge Martin ha chiuso quarto davanti a Marco Bezzecchi, ed i distacchi da Pecco sono minimi, a conferma del fatto che vedremo una grande battaglia.

Bagnaia si è detto molto ottimista ed ha ringraziato il team per il lavoro svolto in questi giorni, ed ora è sicuramente uno dei grandi favoriti per il week-end di Motegi. Qui, Pecco non è mai stato un fulmine di guerra, ma non ci potrebbe essere momento migliore per spazzare via questo tabù.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo le prove libere

Le prove libere del Gran Premio del Giappone hanno visto Pecco Bagnaia tornare a sorridere, ed ora, occorrerà completare l’opera. Il campione del mondo della MotoGP dovrà evitare di cadere di nuovo nella trappola della pressione, che una settimana fa lo ha portato a gettare via tanti punti in India. Il rider torinese è di fronte ad un fine settimana che può diventare decisivo.

Ecco le sue parole: “Sono molto contento per come è andata la giornata di oggi. Siamo finalmente riusciti a capire quale fosse il problema in termini di frenata che mi ha creato problemi nelle ultime due gare. Per me è stato un grande passo in avanti in termini di fiducia tornare a frenare bene. Ho ritrovato davvero un buon feeling. Nel pomeriggio sono stato più veloce ed anche costante, in staccata facevo di nuovo la differenza ed è un grande sollievo“.

Pecco ha ringraziato il team per il duro lavoro svolto: “Credo ci sia ancora qualcosa da mettere a punto, ma sono contento perché la squadra ha fatto davvero un grande lavoro. Voglio dire grazie a tutti per l’impegno che hanno messo nel darmi qualcosa in più, lo stavo chiedendo da un paio di gare. Non era un gravissimo problema, ma era solo un modo diverso di frenare. Dal mio punto di vista, preferisco una moto che non si muova, e nelle ultime uscite era diventata troppo aggressiva. Oggi abbiamo pensato alla frenata, domani dovremo concentrarci su altri aspetti“.

Secondo Bagnaia, la KTM sarà un avversario complesso da battere, con Brad Binder che ha montato il telaio in carbonio usato da Dani Pedrosa a Misano: “Il nuovo telaio della KTM? La prima cosa che ho pensato è che avere Binder davanti significa che sarà ostico per tutto il fine settimana. Sappiamo molto bene che se ci dovesse partire davanti, sarà molto duro da superare. La lotta al titolo? Non sto guardando molto a cosa stanno facendo Jorge e Bez“.

Pecco si aspetta che sia Marco Bezzecchi che Jorge Martin possano essere molto forti, ma anche l’Aprilia è da tenere d’occhio con attenzione: “Loro saranno sicuramente molto veloci, ma io devo pensare a noi ed ai problemi che ho da risolvere. Anche l’Aprilia sarà da tenere d’occhio, ma non è casuale visto che lo scorso anno, anche loro, andavano molto forte da queste parti. Aleix faceva dei tempi molto buoni, e sappiamo quale sia il potenziale di quella moto“.