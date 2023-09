Valentino Rossi, i meriti del mondiale MotoGP sono i suoi? Arriva l’incredibile ammissione

Valentino Rossi ha lasciato la MotoGP da quasi due anni, ma c’è qualcuno che ricorda la sua importanza. Parole da brividi.

Per la MotoGP non c’è un attimo di respiro, ed in questo fine settimana si correrà il Gran Premio del Giappone. Da queste parti, Valentino Rossi vinse il suo ottavo titolo nel 2008, in sella alla Yamaha, ed in quell’occasione pose fine ad un periodo molto negativo, fatto da due anni di sconfitte e dai guai con il fisco.

Si trattò del celebre Gran Premio in cui indossò la maglietta con su scritto “Scusate il ritardo“, diventata una delle scene più iconiche della sua carriera. Valentino Rossi ora non gareggia più in MotoGP, ma il suo impegno, soprattutto verso i giovani, continua ancora al giorno d’oggi ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Valentino Rossi, ecco perché ha un grande merito

La MotoGP attuale è dominata dalla Ducati, ma anche dai prodotti dell’Academy di Valentino Rossi. Infatti, Pecco Bagnaia è un campione del mondo e vuole portare a casa il suo secondo titolo consecutivo, ma in questo 2023 è emerso anche un altro grande protagonista, che corrisponde al nome di Marco Bezzecchi.

Il rider romagnolo ha esordito lo scorso anno, ottenendo un secondo posto in Olanda, una pole position in Thailandia ed il titolo di rookie dell’anno. Bezzecchi ha ottenuto le sue prime tre vittorie in questo 2023, e sfruttando la caduta di Bagnaia di domenica scorsa in India, si è riavvicinato anche in chiave mondiale.

Pecco è in testa con 13 lunghezze di vantaggio sulla Pramac di Jorge Martin, ma Bezzecchi si è riportato a -44. La grande forza di Pecco e del “Bez” testimonia quanto l’Academy abbia ben funzionato, e nel corso di un’intervista concessa a “SKY Sport MotoGP“, l’alfiere del Mooney VR46 Racing Team ha dato i giusti meriti al pilota di Tavullia.

Ecco le sue parole: “Dobbiamo ringraziare Valentino Rossi, il 99,9% di tutto questo è merito suo. Valentino ci dà la possibilità di praticare un tipo di allenamento che pochi altri possono permettersi. Io e Pecco? Siamo molto amici, è difficile essere rivali, ma siamo maturi abbastanza per gestire questa situazione“.

Bezzecchi ha poi commentato, in tono scherzoso, quella che è stata la caduta di Pecco in India, avvenuta proprio mentre il campione del mondo in carica stava inseguendo un Bezzecchi ormai troppo lontano: “Quando mi vede davanti, Pecco tende a sdraiarsi, ma di solito c’è sempre lui davanti a me“.

Effettivamente, è curioso notare come in tutte e tre le gare vinte da Bezzecchi Bagnaia si sia ritirato, e ciò è accaduto in Argentina, in Francia ed in India. Tuttavia, il “Bez” ha vinto queste corse in maniera del tutto legittima e non approfittando degli scivoloni del collega, dal momento che sia domenica scorsa che nelle altre occasioni era già primo e con ampio margine sul campione del mondo. Vedremo se a Motegi riuscirà a proseguire la sua rimonta o se il #1 reagirà allungando in classifica.