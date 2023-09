MotoGP, deciso il futuro di Marquez? Clamorosa bomba di Lorenzo

Jorge Lorenzo ha lasciato la MotoGP nel 2019, ma continua ad essere una fonte molto importante. Le parole su Marquez stupiscono.

Sta diventando una telenovela il futuro di Marc Marquez in MotoGP, che per ora non è stato ancora delineato. Ogni giorno c’è qualche voce che pare cambiare le carte in tavola, a cominciare da quanto accaduto in India. Alcune indiscrezioni parlano di un suo addio certo alla Honda, per approdare al Gresini Racing ed alla Ducati.

Nella giornata del venerdì dell’India, a riportare tale notizia era stato Antonio Boselli, inviato di “SKY Sport MotoGP“, da sempre una fonte molto attendibile. Secondo lui, l’unico cavillo da sistemare riguarda la risoluzione del contratto con la Honda, dal momento che Marc ha un accordo valido anche per il 2024 che potrebbe non rispettare.

Ricordiamo come il nativo di Cervera percepisca uno stipendio faraonico dalla Honda, pari a 12,5 milioni di euro a stagione, che non ha eguali in nessun pilota. Dunque, è logico che per uscire in maniera positiva da questo accordo sia necessario trovare una soluzione comune, anche perché dal team di Nadia Padovani, per ovvi motivi, non percepirà mai le stesse cifre.

Certo è che l’addio di Marquez alla Honda per passare ad un team privato sarebbe un azzardo, oltre che un’umiliazione non da poco per la casa dell’Ala Dorata. Tuttavia, anche Marc sa che correrebbe per la prima volta non per una casa ufficiale, anche se il potenziale della Ducati lo abbiamo visto tutti.

In base a come è andato il 2023, sappiamo che il Gresini Racing è il quarto team in termini di prestazioni, visto che Pramac e Mooney VR46 Racing Team hanno vinto delle gare quest’anno e che sono anche in lotta per il mondiale con Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Gresini ha portato a casa una pole position in Argentina ed una vittoria nella Sprint Race a Silverstone, in entrambi i casi sul bagnato con Alex Marquez.

Sappiamo quanto Marc sia in grado di poter fare la differenza, ma sfidare il team ufficiale e le altre case non sarà facile nemmeno per lui. Per contro, la Honda sembra aver fatto qualche piccolo passo in avanti in India, ma è chiaro che la RC213V è ancora molto lontana e recuperare non sarà affatto semplice.

MotoGP, Lorenzo dà per certo Marquez in Gresini

Tutto il mondo della MotoGP segue con ansia gli sviluppi della vicenda che vede Marc Marquez e la Honda come protagonisti, ed in attesa che qualche notizia ufficiale possa trapelare, ci sono molti esperti che hanno detto la loro sulla questione, con opinioni più o meno discordanti.

Ad esempio, Livio Suppo crede che l’addio di Marquez alla Honda sia impossibile, mentre l’ex leggenda della MotoGP Jorge Lorenzo pensa che sia quasi fatta, come ha dichiarato ai microfoni di “DAZN” in questi giorni: “Se Marc lascerà la Honda HRC a fine anno? Sì, sono sempre più convinto di questo nella mia testa e penso che con Gresini sia fatta“.