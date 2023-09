MotoGP, l’ex boss di Valentino Rossi “corre” in aiuto di Marquez? Voce clamorosa

La MotoGP è un mondo in cui le cose cambiano molto velocemente, ed ora c’è un’indiscrezione assurda che coinvolge Marquez.

La stagione di MotoGP targata 2023 ha vissuto del dominio totale di casa Ducati, con tutte le rivali costrette a guardare da lontano. Tra quelle messe peggio c’è la Honda, con Marc Marquez che non è mai salito sul podio in gara, e che solo nelle ultime due tappe ha fatto vedere qualcosa di buono.

La RC213V non è più un progetto vincente, e per risollevarlo potrebbe arrivare un uomo che ha fatto la storia della MotoGP. In particolare, parliamo di uno dei membri del paddock più vicini a Valentino Rossi, che ora potrebbe andare, ironia della sorte, in soccorso di Marc Marquez.

MotoGP, Davide Brivio può andare in Honda

Uno dei volti più noti del mondo della MotoGP è senza dubbio quello di Davide Brivio, che di questo sport ha fatto la storia a partire dai primi anni Duemila. A lui, infatti, fu affidato il progetto Yamaha, con il compito di riportarla in alto dopo anni complicati. Il manager italiano riuscì nell’impresa, ed il motivo è noto a tutti.

Brivio strappò Valentino Rossi alla Honda, convincendolo del fatto che, se avesse vinto con la M1, avrebbe fatto un qualcosa di storico. Tutti sappiamo bene come andò, ed il “Dottore” e la casa di Iwata vinsero ben quattro titoli insieme. Il monzese ha poi confermato le sue incredibili doti manageriali, ed anche di costruzioni di squadre vincenti, portando al mondiale anche la Suzuki.

Era il 2020, e Joan Mir salì sul tetto del mondo della MotoGP con un’impresa in cui nessuno avrebbe scommesso. In seguito, Brivio è passato alla F1, legandosi al team Alpine come Racing Director, ma adesso, la passione innata per la top class potrebbe farsi sentire di nuovo.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Ricard Jové a “DAZN“, Brivio potrebbe addirittura passare alla Repsol Honda HRC. Ecco cosa è emerso: “Posso confermare che all’interno della Honda sta succedendo qualcosa, anche se non posso dire con certezza che stanno cercando di firmare con Gigi Dall’Igna“.

Questa affermazione ha già del clamoroso, ma lo è ancora di più quanto segue: “Mi è stato detto che dalla Honda è partita un’offerta per arrivare a Davide Brivio“. Al momento, com’è ovvio che sia, non ci sono conferme ufficiali, che potrebbero arrivare nelle prossime ore.

Come detto, Brivio è stato un uomo chiave nei trionfi di Valentino Rossi, ed il suo arrivo in Honda potrebbe diventare importante per il futuro di Marc Marquez. Il nativo di Cervera, del cui futuro si discute molto, potrebbe lasciare la casa dell’Ala Dorata, ma un arrivo di questo tipo potrebbe cambiare tutto.

Marquez ha infatti richiesto, tra le condizioni per restare in Honda, l’ingaggio di membri di altre squadre e di brillanti ingegneri, e l’arrivo di un uomo come Brivio, che ha sempre trasformato in oro tutto ciò che ha toccato, potrebbe seriamente convincerlo a non lasciare la sua squadra.