Marquez strizza l’occhiolino alla Honda: le sue parole anticipano il suo futuro?

Marc Marquez ha preso parte alla conferenza stampa del GP del Giappone, dove spera di far bene. Ecco le sue parole.

La MotoGP fa tappa a Motegi per il Gran Premio del Giappone, a casa della Honda e della Yamaha. Lo scorso anno, Marc Marquez fece segnare una pazzesca pole position sul bagnato, a pochi giorni dal suo rientro in pista che era avvenuto ad Aragon, anche se la vittoria andò poi alla Ducati di Jack Miller.

Sul passo gara, infatti, la RC213V già iniziava a dare segni di cedimento, che erano soltanto il preludio all’incubo di questa stagione. Marc e la Honda hanno fatto vedere qualcosa di buono lo scorso week-end in India, dove è arrivato il terzo posto nella Sprint Race, ma anche alla domenica ci sono state cose positive.

Joan Mir è giunto quinto, dopo un anno passato nelle retrovie, mentre Marquez ha chiuso nono in rimonta dopo la caduta dei primi giri, avvenuta mentre era in lotta per il podio con la Ducati di Pecco Bagnaia. Tornare a competere per posizioni simili è sicuramente molto positivo, anche se c’è ancora molta strada da fare prima di poter vincere una gara. Motegi è una pista che potrebbe giovare meno alle caratteristiche della RC213V, mentre l’argomento che tiene banco è sempre quello legato al futuro di Marc. Per il momento però, di ufficiale non c’è ancora nulla.

Marquez, ecco le sue parole in conferenza stampa

Essendo quello di Motegi il Gran Premio di casa della Honda, un personaggio come Marc Marquez non poteva mancare in conferenza stampa, soprattutto in un momento intenso come quello attuale. Il nativo di Cervera pare fiducioso in vista di questa tappa, anche se la maggior presenza di curve lente potrebbe mettere in difficoltà la RC213V, che si comporta molto meglio su quelle veloci.

Secondo il nativo di Cervera, sarà molto complesso essere forti come accaduto in India: “Cosa penso dei passi in avanti fatti in India? Beh, penso che sia stato un fine settimana positivo per tutta la squadra, secondo il mio parere stiamo lavorando nella direzione giusta, anche se quella caduta nel momento in cui inseguivo le Ducati per il podio ci è costata tanto. Qui a Motegi ci sono tante curve lente, e non credo che saremo forti come in India, ma penso che andremo meglio rispetto a Silverstone o a Barcellona“.

Marc si è detto molto soddisfatto di quanto avvenuto una settimana fa, e spera comunque di poter far bene: “Se il feeling è migliorato? Ovviamente, mi è piaciuto lottare per i primi cinque posti, l’approccio alla guida è del tutto differente. Non ho mai mollato ed il mio atteggiamento è sempre lo stesso, ora ci sarà da capire se avremo un feeling buono anche qui o se invece sarà diverso“.

Marquez è stato poi interpellato su quello che è l’argomento caldo, ovvero il suo futuro: “Nella mia mente ho delle idee molto chiare, stiamo lavorando per scegliere la strada migliore ed ottenere il massimo. Non ho dubbi su me stesso e su quale possa essere la scelta migliore“.

Marc ha poi ribadito che la cosa più importante al momento è quella di crescere sul fronte delle prestazioni, affermando che tra lui e la casa giapponese c’è un rapporto che non può essere sottovalutato: “Non ho mai detto in modo chiaro cosa farò, ma tra me e la Honda c’è un rapporto speciale. Ho dato tanto alla Honda e loro hanno dato tantissimo a me. Dovrò decidere presto cosa voglio fare, ma per il momento stiamo cercando di migliorare insieme e dobbiamo riuscirci“.