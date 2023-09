Qual è l’auto più desiderata al mondo? Che smacco alla Ferrari

Quando si parla di auto dei sogni si pensa sempre alla Ferrari, ma in realtà non c’è lei in cima alla lista dei desideri.

Oggi vi parleremo di un argomento davvero curioso, che riguarda l’auto più desiderata al mondo. Quelle che sono più amate sono chiaramente le supercar, modelli che spiccano nelle prestazioni e nel design, con le Ferrari che sono chiaramente le prime che vi vengono in mente, almeno su due piedi.

L’auto più desiderata sulla faccia della terra è invece un modello che non ha nulla a che vedere con la nostra cultura e le nostre abitudini, visto che potremmo dire che arriva dall’altra parte del mondo. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a questa curiosa classifica, dove c’è una chiara dominatrice.

Auto, ecco qual è la più desiderata del pianeta

Qualche tempo fa, il “Corriere della Sera” ha riportato una strana classifica, che ci parla di quelle che sono le auto più desiderate al mondo. Vi starete chiedendo in quale maniera si può pensare di stilare una graduatoria di questo tipo, visto che spesso il gradimento va in base al gusto personale.

L’indagine è stata realizzata da “StressFreeCarRental.com“, analizzando i dati relativi all’#DreamCar. L’auto più desiderata è clamorosamente la Dodge Challenger, che è posseduta da star come Billie Eilish, Arnold Schwarzenegger, Snoop Dogg e tanti altri, e che testimonia quanto sia grande il gradimento delle vetture statunitensi, anche se nella classifica non ce ne sono molte altre.

La Dodge Challenger è un’icona assoluta, forse l’auto più conosciuta che provenga dagli USA a partire dagli anni Settanta. La vettura è stata prodotta sia in versione coupé che cabriolet, ed anche con il motore V6 o con il V8, ed è stata la grande protagonista di una saga famosissima di film.

Stiamo parlando di Fast and Furious, la fortunata serie cinematografica che ha visto, come protagonisti, attori del calibro di Vin Diesel e Paul Walker, che hanno dato vita ad una saga ancora in corso, anche se, purtroppo, Walker è scomparso 10 anni fa in un incidente stradale.

La Challenger è dunque la vettura più desiderata del pianeta, un qualcosa che nessuno avrebbe immaginato. Le muscle car provenienti da oltreoceano hanno sempre un certo fascino, e nonostante gli anni che passano, le cose non cambiano, così come i gusti degli appassionati. Vedremo se, prima o poi, qualcuno scalzerà questo modello.